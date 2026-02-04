民進黨正式提名！屏東周春米、澎湖陳光復爭取縣長連任

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨主席、總統賴清德今(2/4)表示，屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復，兩人在過去三年的優異表現，深獲縣民支持，也期許未來四年持續帶領，讓屏東、澎湖發展持續進步。

屏東縣長周春米(左起)、民進黨主席賴清德、澎湖縣長陳光復，民進黨提供

民進黨下午召開中執會，並於會後舉行縣市長提名記者會，正式提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復代表角逐 2026 年連任。另外，前民進黨立委李俊俋也將接任民進黨政策會首席副執行長兼主席特助。

賴總統表示，法界出身的周春米，無論是擔任律師、立委或縣長，始終秉持法律人公義精神，以專業守護人民、以女性溫暖服務鄉親。上任以來，從文化品牌、長照與親子政策，到眼鏡科技產業進駐，展現柔性治理的力量，帶領屏東走出細膩新路線。

賴總統指出，陳光復則以澎湖人不屈不撓的精神，持續為地方打拚，重返縣政後務實推動建設、解決運輸問題，讓公共債務歸零，打造世代共好的幸福澎湖。

陳光復表示，過去三年在中央的支持下，澎湖不僅守護最美麗海灣的自然資產，更打造為全國福利領先的縣市。縣府也成功推動了包括育兒、交通、敬老及學生午餐等多項補助，且在擴大福利的同時，達成縣府負債全數清償的施政目標。

陳光復說，將再拚四年，完善公務員離島加給機制，留住優秀人才，為縣民打造世代共好的環境。

周春米表示，三年多前當選屏東縣長以來，始終戰戰兢兢思考如何讓屏東更好，也感謝賴總統推動均衡台灣的政策方向，支持屏東完備重大基礎建設。上任後成立全國第一個縣政府長照處，社區關懷據點佈建率達99%，並推動周周喝鮮乳、營養午餐補助與育兒三部曲，落實全齡照顧。

周春米說，在財政紀律穩健下，她將持續強化農漁韌性、觀光發展，並成功爭取半導體與太空產業進駐。自己也珍惜屏東給予的機會，帶領屏東持續前行、更加進步。

