即時中心／温芸萱報導

民進黨今（21）日正式提名立委賴瑞隆參選2026年高雄市長，兼任黨主席的總統賴清德、高雄市長陳其邁等黨內高層都到場見證。賴瑞隆感謝市民託付與黨內團結，並提出「團結、專業、市政、高雄」四個第一承諾，宣示以高雄利益為優先，攜手市民開創下一個黃金十年。

民進黨今日正式提名立委賴瑞隆，代表參選2026年高雄市長。在總統、黨主席賴清德、高雄市長陳其邁及多位黨內戰友見證下，賴瑞隆表達誠摯感謝，強調將承擔重任，全力爭取服務高雄市民的機會。

快新聞／民進黨正式提名！賴瑞隆角逐2026高雄市長

在賴清德見證下，正式提名賴瑞隆參選2026年高雄市長。（圖／翻攝自賴瑞隆臉書）





賴瑞隆表示，感謝高雄市民一路以來的託付，也特別感謝邱議瑩、許智傑及林岱樺三位立委，在提名過程中展現高度與團結，讓他得以肩負責任，為高雄打拚。他指出，高雄是一座偉大的城市，市民理性無私、豪爽熱情，而自己出身基層勞工家庭，能用人生最精華的二十年投入市政與公共服務，深感榮幸。

接著，賴瑞隆回顧，高雄這些年從被忽略到被重視，從承擔走向遠見，城市的轉變他不僅親眼見證，也親身參與。他形容，高雄就像台灣的縮影，是一座充滿無限可能的夢想城市，兼具山海河港、城市與農村、原鄉文化與客庄人情，更同時擁有傳統產業、工業基礎，以及支撐國家發展的金融、商業與智慧科技產業。

同時，賴瑞隆指出，治理高雄並不容易，但歷任市長一棒接一棒，用遠見與格局為城市創造驚喜，從世運會、駁二、高雄流行音樂中心到演唱會經濟，從愛河整治、黃色小鴨到亞洲新灣區，都是高雄人的共同驕傲。他強調，一座城市的競爭力，取決於首長的執行力，發展力則來自創意力。

另外，賴瑞隆也回顧自己二十年前在市府服務的經歷，與公務團隊共同推動世運會、港灣轉型與城市行銷。他指出，謝長廷市長奠定海洋首都基礎，陳菊市長打造南方首都品牌，陳其邁市長更讓高雄邁向經濟首都，未來他將努力讓高雄成為國際「幸福之都」。

最後，面對2026年大選，賴瑞隆提出「四個第一」承諾，包括團結第一、專業第一、市政第一與高雄第一，強調所有決策都將以高雄利益為優先。他最後表示，將以謙卑態度凝聚最大團結，與市民攜手延續高雄光榮，開創下一個黃金十年，守護高雄、守護台灣。





