民進黨正式提蘇巧慧選新北、陳品安戰苗栗 賴清德幫繫競選背袋、高喊凍蒜！

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨今（26）日正式提名立委蘇巧慧參選新北市長、議員陳品安出戰苗栗縣長。身兼總統與黨主席的賴清德表示，這次國防特別預算也著墨甚多在太空領域，這些都跟蘇巧慧提出的《太空發展法》息息相關，相信由她擔任市長絕對是新北市民之福；此外，他也大讚陳品安兩次高票勝選苗栗縣議員，「很多人都應該都認同，你沒有辦法決定在什麼地方出生，但你可以決定你要在哪裡奮鬥」，陳品安因愛心從到苗栗至今沒有離開。

民進黨今日下午召開中執會，通過由蘇巧慧選新北市、陳品安選苗栗縣，並在會後召開民進黨縣市長提名苗栗、新北記者會。（許詠晴攝）

賴清德致詞時提到，上個月民進黨推薦了台中市長、嘉義市長、台東縣長及宜蘭縣長候選人，贏得地方一致好評，今天民進黨再接再厲，推薦兩位候選人，分別為新北市長候選人蘇巧慧、苗栗縣長候選人陳品安，她們具備許多相同特點。第一，她們兩位都是女性候選人；第二，她們都是台大高材生畢業，都是律師，都有很好的決定力；第三，更難得的她們都身抱理想跟抱負，不管是在國會或是在地方議會，表現都非常傑出。

賴清德介紹蘇巧慧時指出，他要特別強調蘇巧慧非常關心教育，「教育實驗三法」就是在她共同關心下推動的，提供不同領域才能的孩子最好的教育，對台灣教育運動是一項舉足輕重的成就。據他所知，蘇巧慧是全立法院裡唯一自己做 Podcast 的直播主，他也上過蘇的節目「水獺媽媽悄悄話」，透過Podcast向兒童分享自己照顧孩子的經驗，非常精彩，父母、小孩聽了都非常高興。

賴清德進一步指出，更難得的是，蘇巧慧推了非常生硬，但對國家未來非常重要的法案《太空發展法》，他去年520宣誓就職時就有特別提到，未來台灣經濟發展要涵蓋三個面向，包括第一，前瞻未來、智慧永續；第二，競逐太空、探索海洋；第三立足台灣、布局全球、行銷全世界，台灣一定要在國際競爭裡佔有一席之地，即便抱有競逐太空的雄才大略，但如果沒有法治也沒有辦法，蘇巧慧特別推動《太空發展法》奠定未來台灣產業在太空領域的發展的基礎。

賴清德更說，這次國防特別預算也著墨甚多在太空領域，這些都跟《太空發展法》息息相關，所以他深信一個從小就懷抱有理想、在國會問政第一名，且深入基層，提出政策法案都切合民眾需要的蘇巧慧來擔任新北市長，絕對是新北市市民之福。

針對民進黨苗栗縣長選舉提名陳品安，賴清德提出，陳品安過去在台北擔任律師時，看見苗栗縣有一群人站出來守護鄉土，因此她投入「反瘋車運動」支持苗栗縣鄉親，完全跟民眾站在一起，甚至免費幫這些民眾打官司，最後更乾脆留在苗栗，連結婚喜宴地點都選擇在苗栗，「很多人都應該都認同，你沒有辦法決定在什麼地方出生，但你可以決定你要在哪裡奮鬥」，陳品安因愛心到苗栗至今沒有離開。

賴清德特別提到，陳品安投入議會選舉，兩次議員都高票當選，「我們選舉過的人都非常清楚，第一次選很容易，因為可以講很多政見，但第二次選的時候，民眾會檢視妳的政見落實的程度如何，而且四年的時間並不長，所以第二次競選連任是所有的選舉裡面最困難的。」可以看出陳品安不只形象專業、有愛心，而是實實在在的推動各種作為。

賴清德說，陳品安任議員期間爭取許多建設，包括關心在地醫療跟長輩照顧，重建「苑裡衛生所」為衛生社福結合大樓，並關注苗栗少子化議題，成功爭取苗栗縣政府生育津貼，從6600到兩萬元，同時提供5項生育補助，更改善在地人文與自然的環境，促成「苗栗海線鐵路通車百年紀念活動」等，相信讓陳品安擔任苗栗縣長，一定能為苗栗帶來更長遠的發展，更進一步的體貼照顧到每位父老鄉親。

而在記者會最後，賴清德也為蘇巧慧、陳品安繫上競選背袋，分別拉起兩人的手高喊「凍蒜！凍蒜！凍蒜」，以及高呼「縣市好人才，團結拚未來」口號。

