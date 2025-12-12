民進黨民調：助理費由立委統籌不需單據 不支持84%

（中央社記者溫貴香台北12日電）民進黨今天公布最新民調，助理費由立委統籌且不需單據，不支持比率高達84%，對於停止公教年改也有55%不支持。

民進黨發言人吳崢、韓瑩上午召開「藍白毀國亂台法案，全民反感」記者會，並公布民進黨民調中心所做近期國會爭議法案民眾支持度調查，訪問對象是20歲以上具有投票權的公民，民調時間12月8日到10日，總計1105份，95%的信心水準。

韓瑩表示，立法院會上午舉行，助理抗議不希望助理費變成立委的小金庫，民調顯示，「助理費由立委統籌且不需單據」，不支持比率高達84%，支持僅8%；「助理費除罪化」，不支持占79%，支持13%。

韓瑩指出，「停止公教年改」，民調顯示，不支持55%，支持28%；「修不當黨產條例排除救國團」，不支持51%，支持30%；攸關破壞國安、親中亂台的法案部分，「修國籍法放寬中配參政權」，民調顯示，不支持81%，支持12%；「六親等不能通婚放寬到四親等」，不支持70%，支持19%。

針對中國籍配偶主張比照外配取得身分證規定，從6年改為4年。民調指出，不支持60%，支持28%。「修離島建設條例開放中資」，不支持68%，支持26%。

韓瑩提到，國民黨與民眾黨即將在立法院會強行表決「反年改法案」。若法案通過，又要確保公教退撫基金不提前破產，政府將需要擴大撥補新台幣6970億元，等於每人負擔3萬元。

民進黨強烈反對並提出3項主張，首先，公教人員是政府支柱，年金要永續，制度要穩定。其次，年金保障應兼顧不同職業、不同世代，不該擴大公教與勞工間的不公平，也不該擴大退休與現職公教間的不公平。

最後，2018年完成的年金改革，是好不容易才獲得社會共識，更被憲法法庭宣告「合憲」，不該走回頭路造成公教年金提前破產、全民買單。

吳崢強調，台灣人民不希望國家變得又黑又紅，如果立委修法不是為了整體社會進步，而是利用修法上下其手圖利特定少數人、傷害就職中軍公教第一線人員；把屬於國家的國產，再度從國家手中搶走等，讓立法院變成更黑而不是更透明。

吳崢表示，如果國家安全防線失守，如對具有中國雙重國籍者居然任職公職、立委或公務員，不設防線讓台灣變得更紅，如離島建設條例變成國安、經濟破口，大開中國洗產地大門，會讓台灣變得更紅，呼籲在野黨懸崖勒馬、不要犧牲國家利益。（編輯：張若瑤）1141212