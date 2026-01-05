民進黨民調「滿江紅」！林濁水曝賴清德支持度崩盤關鍵

總統賴清德民調低迷，前立委林濁水今天表示，多家民調機構數據顯示，賴清德不滿意度已高於滿意度，關鍵轉折點就在去年大罷免之後，民進黨在憲政與民主相關議題上幾乎全面受挫，呈現「滿江紅」局面，也對總統造成嚴重傷害。

林濁水。（圖／林濁水臉書）

林濁水今天在網路節目《中午來開匯》表示，引述多份民調數據表示，其中一份民調顯示賴清德不滿意度達47.4%、滿意度為43.4%；另一份民調不滿意度更高達52%、滿意度僅40%，差距相當明顯。台灣民意基金會的民調結果則顯示，不滿意度為48%、滿意度為43%，落差同樣不小。他指出，綜合5、6家民調機構數據來看，自去年大罷免之後，無論是立法院法案或憲政爭議等相關議題，民進黨的民調表現幾乎都呈現「滿江紅」狀態。

廣告 廣告

賴清德。（圖／中天新聞）

林濁水說，賴清德支持度崩潰的關鍵時間點就在大罷免之後。他指出，大罷免之前，賴清德滿意度長期高於不滿意度，但大罷免之後支持度立即崩盤，且影響深遠。他表示，民進黨原本是靠民主陣線起家，如今在相關議題上卻全面受挫，令人感到相當諷刺，即使經濟或外交表現再好，只要民進黨在自身憲政與民主議題上「滿江紅」，終究必須付出政治代價。

林濁水指出，這一年來台灣經歷國會擴權、《憲訴法》修法、《財劃法》修正等許多憲政爭議，「爭議大總匯，連大羅神仙來都無法解決」。他強調，歸根究柢就是憲法有問題，朝野應當面對憲政體制必須改革不可，不改革爭議就沒完沒了。

賴清德。（圖／中天新聞）

林濁水認為，民進黨缺乏遠見、魄力與決心，過去連國會議員「集體切腹」般的修憲都能完成，現在卻對憲政問題裹足不前，導致許多爭議無法收拾。

延伸閱讀

賣馬桶的可以買炸藥？陳金德：採購機關可限定實績

台海複製馬杜洛「斬首行動」？ 國防部：對各種狀況都有演練

國軍長效水一瓶120元比日本貴3倍多 游淑慧秀照：這才是行情