民進黨民調：55%認為公教年改要繼續 50.7%反對停砍

立法院司法及法制委員會今（5日）審查停砍公教年改相關議案；民進黨政策會執行長吳思瑤、立院黨團幹事長鍾佳濱同步召開記者會，公布份民進黨做的民調，針對「年改應繼續還是停止」，有55%民眾認為要繼續、28.1%認為該停止、16.5%無意見。對於「有人認為物價上漲，應該停砍公教所得替代率」，結果有40%同意、50.7%不同意、9.3%無意見。

民進黨立院黨團5日召開記者會，政策會執行長吳思瑤（左）、黨團幹事長鍾佳濱（右）公布黨中央政策會最新民調。（翻攝自民進黨團臉書直播）6

立法院司法法制委員會今審查公教年金停砍相關修正草案，輪值召委翁曉玲會前受訪時表示，這兩天一定會將《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案送出委員會。

廣告 廣告

民進黨團則是由政策會執行長吳思瑤、黨團幹事長鍾佳濱召開「年改不走回頭路 公布年改民調」記者會，公布最新「停砍公教所得替代率民調」。

吳思瑤認為，用具體民調數字呈現民進黨主張，認為年改會造成3個不公，第一是「重退休、輕現職」，第二是偏重公教，輕勞工、老農、國保等職業間的不平等，第三為若年金停砍、停止調降所得替代率，讓年改終止的話，將會造成年金基金缺口，改由全民負擔。

民進黨立院黨團5日召開記者會，公布黨中央政策會最新民調。（民進黨團提供）

吳思瑤批評在野黨立委不做功課，發言充斥空泛的形容詞、不理性的政治言論，甚至都在顧左右而言他。

鍾佳濱說，在野黨只要不爽年改就什麼都罵，但從該份民調進一步看到，包括國民黨自己支持者也有高達46％支持繼續年改，且一向強調世代正義的民眾黨竟不到四成支持年改到此為止，倘若將藍白支持者也算下去，整個社會不到三成認為年改到此為止。因此「維持年改是多數、年改到此為止是少數。」

鍾佳濱說，從今天言論可看出，國民黨仍然維持少數人既得利益，一旦通過反年改，所有世代正義、分配不均及提早破產會紛至沓來，恐讓社會付出代價，因此呼籲「民意挺年改，不走回頭路」。

民進黨立院黨團5日召開記者會，公布黨中央政策會最新民調。（民進黨團提供）

民進黨團公布的民調， 第一題問到「（議題前），請問您認為年金改革應該繼續或停止？」其中55.4%認為要繼續、28.1%停止、16.5%無意見。

第二題問「有人認為『物價上漲，應該停砍公教所得替代率』請問您同不同意這個說法？」結果40.0%同意、50.7%不同意、9.3%無意見。

民進黨立院黨團5日召開記者會，公布黨中央政策會最新民調。（民進黨團提供）

第三題問「有人認為『公教年金砍太兇，造成高普考、教師人數降低，應該停砍公教所得替代率』請問您同不同意這個說法？」結果35.4%同意、55.5%不同意、9.2%無意見。

第四題問「目前公教月領退休金平均數為5萬至5萬8，勞工退休金平均每月2.5萬、老農津貼每月約8000元、國民年金每月約領4000元。有人認為『台灣的年金制度面臨行業不均的問題』，請問您能不能接受這個現狀？」有32.7%接受、60.4%不接受，7.0%無意見。

民進黨立院黨團5日召開記者會，公布黨中央政策會最新民調。（民進黨團提供）

第五題問「（議題後），整理來說，請問您認為年金改革應繼續還是停止？」，有59.7%認為繼續、31.7%認為停止，8.7%無意見。

這份民調由民進黨中央黨部民調中心執行，調查時間為2025年10月27日至29日，樣本完成數共1079份，抽樣誤差在95%信心水準下，抽樣誤差約為±3.0%，調查對象為20歲以上具有投票權公民，加權方式為年齡、性別和戶籍，加權數依內政部公布的2025年1月份人口統計資料。

民進黨立院黨團5日召開記者會，公布黨中央政策會最新民調。（民進黨團提供）

延伸閱讀

捲謝侑芯謀殺案！黃明志投案將被延長扣留7天 律師曝他現況

黃明志爆約X最強女優？圤智雨曬對話鐵證：還傳私照誘惑

黃明志捲謝侑芯案！網紅MIGA自爆收過邀約 5話術狂試探