民進黨民調》66.9%民眾認應先通過總預算、21.1％應先彈劾賴清德

民進黨公布民調，有66.9%民眾認為應優先通過明年總預算。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 立法院至今未審今年度總預算，並要彈劾總統賴清德。對此，民進黨今（8）日公布民調指出，有66.9%民眾認為應該優先通過今年的總預算、21.1％認為應優先彈劾賴清德，另有12.0%無意見。民進黨表示，總預算長期遭擱置，已嚴重影響政府施政推動與國家整體發展，多項重大政策被迫停滯，衝擊層面涵蓋民生、產業與地方建設，呼籲立法院儘速完成總預算審議，避免國家持續空轉。

民進黨民調顯示，破66%民眾認為應該優先通過明年總預算 圖：民進黨提供

民進黨政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢今天上午召開「立院本會期表現暨未審總預算影響民調」記者會。吳崢表示，根據行政院盤點，今年度總預算若持續未通過，原定推動的新興計畫以及既有政策的擴大方案將全面受阻，影響金額高達2992億元。受影響項目包括補助地方政府財政321億元、河川治水與排水改善147億元、AI基礎建設102億元、TPASS通勤月票75億元、疫苗研發70億元、生育補助加碼41億元、公共托育設施14億元及體育賽事發展等，多項與人民生活密切相關的政策首當其衝。

吳崢指出，民進黨最新民調顯示，有63%的民眾擔心防災韌性無法提升，超過六成憂心排水與河川整治進度，58.8%擔心公共托育補助受影響，52.2%的通勤族對TPASS政策感到不安。他強調，民意已清楚反映社會期待，立法院應儘速完成總預算審議，讓政府正常運作，避免政策持續停擺。

民進黨民調顯示，6成民眾擔心防災韌性預算受阻。 圖：民進黨提供

吳思瑤痛批，本屆立法院已淪為史上最混亂、最荒謬的一屆，預算會期不審預算，延會卻忙於政治對立與政爭操作。民調顯示，高達56.3%的民眾不滿意立法院整體表現，是滿意者的2.5倍，這正是人民累積已久的怒火。

吳思瑤指出，另有49.3%的民眾認為立法院只推動爭議性法案、卻卡住民生預算；更有66.9%的民眾反對立法院優先處理彈劾總統、卻不審明年度總預算，比例是支持彈劾者的三倍。她說，即便在國民黨、民眾黨支持者及中間選民中，多數也反對只搞彈劾、不顧民生的做法。

吳思瑤強調，藍白長期不審預算，已影響上千億元民生支出，直接衝擊國防安全、治水防災、通勤交通與托育政策。預算就是民生，民意已經說得非常清楚，呼籲藍白立委立即讓總預算及相關軍購預算排案審查，回應人民最基本的期待。

民進黨民調顯示，近半數民眾認為立法院本會期推出很多爭議法案。 圖：民進黨提供

民進黨執行民調如下：

民調詢問，到目前為止，立法院都沒有審明年的總預算，請問您知道這一件事嗎？結果顯示，56.6%知道、43.4%不知道。

民調詢問，總預算沒過，請問您擔不擔心政府在推動「防災韌性」這項計畫受到影響？結果顯示，39.0%非常擔心、24.4%有點擔心、8.8%有點不擔心、23.0%完全不擔心，另有4.8%無意見。

民調詢問，總預算沒過，請問您擔不擔心政府在「各縣市河川治水、排水改善」受到影響？結果顯示，31.5%非常擔心、30.1%有點擔心、10.1%有點不擔心、22.9%完全不擔心，另有5.4%無意見。

民調詢問，總預算沒過，請問您擔不擔心政府在推動「公共托育」這項政策受到影響？結果顯示，22.7%非常擔心、28.0%有點擔心、15.0%有點不擔心、27.3%完全不擔心，另有7.0%無意見。

民調詢問，總預算沒過，請問您擔不擔心政府在推動「台灣品牌體育賽事」這項政策受到影響？結果顯示，20.0%非常擔心、27.2%有點擔心、15.5%有點不擔心、29.8%完全不擔心，另有7.5%無意見。

民調詢問，總預算沒過，請問您擔不擔心政府在推動「TPASS」這項政策受到影響？結果顯示，13.9%非常擔心、18.8%有點擔心、19.5%有點不擔心、35.4%完全不擔心，另有12.4%無意見。細部來看，有使用TPASS民眾者，52.2%擔心、44.2%不擔心；沒使用TPASS民眾者，則有30.2%擔心、56.2%不擔心。

民進黨民調指出，過半數民眾不滿意本會期立法院表現。 圖：民進黨提供

民調詢問，整體來說，請問您滿不滿意這次會期立法院的表現？結果顯示，10.9%非常滿意、12.2%有點滿意、18.4%有點不滿意、37.9%非常不滿意，另有20.5%無意見。

民調詢問，有人說「立法院本會期推出很多爭議的法案，不重視一般的民生法案」，請問您同不同意這個說法？結果顯示，31.6%非常同意、17.6%有點同意、16.2%有點不同意、16.0%非常不同意，另有18.6%無意見。

民調詢問，立法院這個會期在1/31結束，請問您認為立法院這個會期最重要的任務是優先彈劾賴清德總統，還是優先通過明年的總預算？結果顯示，66.9%優先通過明年的總預算、21.1％優先彈劾賴清德總統，另有12.0%無意見。

該民調來源為民進黨民調中心，調查日期為2025年12月29日至30日，完成1043個樣本，抽樣誤差則是在95%的信心水準下約為正負3％；訪問對象是20歲以上具有投票權公民；加權方式則是年齡、性別、戶籍依內政部公布的2025年1月份人口統計資料。

