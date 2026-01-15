民進黨永遠的總召預告退場 柯建銘證實：這屆完畢離開立院

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘今(1/15)鬆口表示，這屆做完將離開立院，在會後媒體再度向他確認，柯建銘再次證實：「這一屆完畢啦。」

柯建銘上午出席史丹佛大學胡佛研究所檔案館「施明德先生專檔」成立茶會，他在會前受訪指出，自己受前民進黨主席施明德的影響深遠，非常敬重施，當年他本要選新竹市長，也是施明德勸他留在國會，所以才會一待25年。

柯建銘在致詞時表示，這屆當完就要離開立院，在會後媒體再次確認時，他也再度證實，這屆就完畢了。

柯建銘自1993年起開始擔任立委，為當前立院立委中最資深者，他在2000年起擔任民進黨立院黨團總召後，一路連任至今已25年，也被外界稱為「永遠的總召」、「萬年總召」。

柯建銘過去在國民黨立法院長王金平主政立院時期，兩人長期配合，溝通朝野藍綠，默契十足，甚至被稱為「王柯體制」，在第三勢力崛起的世代，不少小黨人士諷刺，兩人是立法院的「大喬與小喬」；但另一派的觀點認為，那段時間，在兩人的主導下，藍綠攻防不逾矩，仍有一定分際，也是立院的「平安時代」。

