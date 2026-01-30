民進黨沒人打得贏蔣萬安？學者揭一族群不愛王世堅了：燒腦的不只台北市長

​2026縣市長選舉倒數，民進黨在關鍵首都台北市，市長人選雖尚未出爐，但《TVBS》最新民調顯示，國民黨力拚連任的台北市長蔣萬安，狠甩綠營可能潛在對手行政院副院長鄭麗君、民進黨立委王世堅；且無論對上誰，領先幅度都超過30個百分點以上。對此，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳29日在臉書特別點出，民調中蔣萬安除支持度完勝外，連「這族群」的支持度都反超王世堅。

鈕則勳指出，根據《TVBS》最新民調，在20多歲年輕族群支持度中，蔣萬安以54%勝過王世堅的38%，若以數據看，蔣萬安連任絕無懸念。他也對民調提出幾點分析，首先蔣萬安聲勢又提升，在「免費營養午餐」政策上展現強大議題主導能力，讓綠營縣市效法是顯著的原因，值得注意的是，蔣萬安已全然區隔藍營大開，除對敏感政治議題勇於表態，甚至敢批評綠營高層批評，直球回應，這強化了藍軍支持者的黏著度；此外，北市與輝達簽約在即，市民對各類正面效應產生期待，讓蔣萬安「如虎添翼」。

廣告 廣告

再者，鈕則勳提到，王世堅的年輕選票已經落後於蔣萬安，這代表先前「從從容容、游刃有餘」的網路迷因效應已然遞減，回歸平時基本面。對比蔣萬安的「生生喝鮮乳」、「免費營養午餐」政策展現對於新生代年輕人的關懷，及對政治議題勇於表態的果敢決斷力，能讓年輕族群感受到「Guts」，這種剛柔並濟的個性特質，都能對年輕票回流相當有助益。第三點，他表示，綠營雖持續藉關稅降到15%的系列政治操作，為鄭麗君鍍金身及拉抬政治能量，但效果顯然有限，原因除了鄭麗君本身形象魅力外，也可能是民眾不滿綠營政治操作、鬥爭，總統賴清德、行政院長卓榮泰的「賴卓光環」不足以支撐鄭麗君的能量。

​ 鈕則勳：蔣萬安能量外溢藍軍候選人

鈕則勳進一步說，而在野對關稅的質疑，如可能讓護國神山「台積電」的全球優勢不復存在，也產生了一定的影響，讓綠營想建構鄭麗君是「談判大功臣」的形象定位效果有限。他總結，進階版的蔣萬安強化政績、調整人設，穩紮穩打後立於不敗之地，再有AI教父黃仁勳的加持，蔣萬安更能「兼善天下」，將能量擴散，拉抬藍軍中北部縣市候選人，甚至能對部分藍營選區的茶壺風暴產生控制作用，如今綠營要燒腦的不只是北市人選，而是是要拿出什麼壓箱寶才能擋住以蔣萬安掛帥的藍營大軍，防止幅射外溢效果波及南二都。​

​本調查是TVBS民意調查中心於115年1月23日至1月28日晚間18：30-22：00。調查方法：電話後四碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問。有效樣本：1009位20歲以上台北市民。抽樣誤差：95%信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。經費來源於TVBS。

更多風傳媒報導

