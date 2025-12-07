民進黨沒想提改國「心在團結」...賴清德指《台灣前途決議文》表台灣有獨立主權：不分先來後到、團結國家

總統賴清德昨（6日）出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮，談到雷震、殷海光與傅正三位先生對台灣民主貢獻，他直言，三人一生行止令人欽佩，不約而同點亮了千千萬萬支的民主火光。賴清德也強調，雷震希望將國號改成「中華台灣民主國」，但民進黨沒這麼做，是因認為留著這個名字，有助於團結台灣社會，這個名字就寫在憲法裡面；「台灣前途決議文」也特別指出，台灣已經是一個主權獨立國家，沒有必要另行宣布台灣獨立，目的同是要團結台灣社會，但當中的理念是與雷震一致的。

廣告 廣告

賴清德致詞時表示，雷震、殷海光與傅正三位先生是台灣社會廣為推崇、象徵臺灣早期民主運動的代表性人物，因此三位先生的基金會與研究中心攜手舉辦論壇，意義非凡，很榮幸能夠受邀參與今日盛會。



賴清德指出，雷震、殷海光與傅正先生三人皆出生、成長於中國，因愛國意志先後加入國民黨、抗日，並從事反共工作，是後來在台灣相識相知。他說，雷震先生創辦《自由中國》雜誌，在臺灣推廣民主、自由與法治，同時高舉反共大旗；《自由中國》發行期間，也刊登一系列以「今日問題」為題的社論，其中一篇即是由殷海光先生執筆表述對「反攻大陸」的質疑。



賴清德提到，雷震先生也與郭雨新、高玉樹、李萬居等知名民主運動人士共同連署，要求蔣介石不應三連任；隨著逐漸看清國民黨來台後貪腐不改、吏治敗壞，認為要繼續得到人民支持，最重要的是成立反對黨，也將成立反對黨視為「救國圖存」最重要的事，雷震先生因此獲罪入獄，傅正先生有同樣遭遇；殷海光先生則被迫離開教職，更被政府剝奪謀生管道。



賴清德稱讚，三人即便面臨牢獄與壓迫，仍不改其志，雷震先生出獄後，仍執著於成立反對黨的理念，更撰寫《救亡圖存獻議》獻給蔣介石政府，其中主張將國號改為「中華台灣民主國」，當時的政府當然是不會接受，可謂壯志未酬。



賴清德說，傅正先生後於1986年9月28日仍為戒嚴的時代，在圓山大飯店和當時臺灣社會的有志之士共同組黨、成立民主進步黨，是以雷震先生的遺願由傅正先生與臺灣的後起之秀、勇敢的民主運動人士共同完成。



賴清德直言，看過往昔民進黨一些前輩的事蹟跟言論，非常欽佩傅正先生在世時曾說願意犧牲自由及生命來追求民主。他說，不管是雷震先生、殷海光先生或傅正先生，他們一生行止令人欽佩，對台灣的民主運動發展貢獻卓著，三個人不約而同點亮了千千萬萬支的民主火光。



賴清德提到，身為總統，在面對外來威脅的時候，也非常希望國家應該要團結，不分先來後到，只要認同台灣，就是這個國家的主人，千萬不要讓外力所分化，分散力量就沒有辦法保護國家。



賴清德說，稍早參加世界人權日活動，與一群當年犧牲奉獻的民主運動人士見面，代表致詞的黃華先生今年已高齡87歲了，當年這一群前輩都為了爭取民主而付出，現在他們的責任是要捍衛、深化民主。



賴清德指，第一步，就是要守護國家主權；國家主權不容讓步，要捍衛國家主權也唯有靠實力才能成功，因此希望國內一致對外，在以下三個面向展現團結，第一是民主、第二是反共，第三是不分政黨，將國家利益擺在前面。他也重申，民主政治就是政黨政治，不同政黨彼此競爭很自然，不同黨沒有關係，但是大家要同一個國家比較重要。



賴清德表示，希望在面對中國未來威脅的時候，用民主來團結國家，用反共來凝聚人民力量，並以國家利益為最優先考量。

(圖片來源：總統府)

更多放言報導

傅崐萁喊賴總統赴立院國情報告...黃帝穎批「公然踐踏憲法」：簡直國際笑話、超越美國跟法國！

反綠名嘴質疑「財產來源不明」賴清德2、30年都是民代還有1億可以捐？賴桑10年從政以來「可考」捐款紀錄就快億元！