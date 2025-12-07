民進黨沒改國號！賴清德曝「留中華民國助團結」 鄭麗文：應廢台獨黨綱
記者詹宜庭／台北報導
總統賴清德昨日出席紀念雷震等人活動時表示，自由中國雜誌創辦人雷震當年希望能改國號為「中華台灣民主國」，民進黨沒這樣做，是認為留著中華民國這名字有助團結台灣社會。對此，國民黨主席鄭麗文今（7日）表示，不要拿「中華民國」四個字玩廉價政治遊戲，呼籲賴清德廢除台獨黨綱，團結在中華民國憲法之下，支持中華民國憲法核心價值。
鄭麗文表示，10天前，她曾勸告賴清德不要玩火，果然不到10天時間，賴清德總統就開始幫自己找樓梯下。首先，身為國家元首，對於重大國家定位應該穩定清楚，而不是策略性變化，這會造成大家困擾。再來，既然總統賴清德說沒有台獨問題，也沒有宣布台獨必要，那就乾脆下架台獨黨綱，直接廢除。她認為，如果賴清德廢除台獨黨綱，那就真的為團結中華民國跨出關鍵一步，相信朝野政黨一定會為了中華民國未來團結一致。
鄭麗文也質疑，「到底哪一個賴清德講得話是真的？到底哪個賴總統講得話才是真正代表賴總統？賴清德談話再次證明，中華民國是唯一可以保護台灣最重要的一把傘，我們應該認同中華民國、捍衛中華民國，中華民國不是像賴清德所說只有四個字而已，不是名稱而已。」
鄭麗文強調，中華民國代表亞洲第一個民主共和國，民有、民治、民享的核心價值，「賴總統真的尊重中華民國所代表的民主法治自由價值嗎？中華民國是一中憲法您認同嗎？中華民國保障人權，你卻對中配毫不留情地歧視，中華民國價值是尊重地方自治的民主憲法，賴總統到今天卻對地方政府財劃法始終不肯放手。台灣不能再內耗，不要拿中華民國四個字玩廉價政治遊戲，希望團結在中華民國憲法之下，下架台獨黨綱，支持中華民國憲法核心價值。」
