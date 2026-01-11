民進黨派強棒挑戰蔣萬安！傳賴清德勸她選北市 吳思瑤表態了

即時中心／黃于庭報導

民進黨近期積極布局九合一大選，外界相當關注的首都台北，除了已向黨中央遞交意向書，表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，目前人選尚未明。《鏡報》今（11）日報導，總統兼黨主席賴清德苦勸綠委吳思瑤未果，轉意希望行政院長卓榮泰親征台北市長。對此，吳思瑤回應，該傳聞她第1次聽到；不過也證實，賴清德非常關心她未來政治發展，雙方會討論北市選情。

吳思瑤表示，今天看到媒體報導，可能因為各縣市提名已經到最後收尾階段，首都台北畢竟是各界都非常關切的，當然媒體揣測也特別多；而該報導提到，卓榮泰可能代表綠營出征北市，「我倒是第1次聽聞」。

對此，吳思瑤強調，卓榮泰領導行政團隊，有非常多政務要推動，尤其現在總預算還沒辦法審查，影響很多國計民生業務，以及軍購預算也持續卡關，目前對於總預算及軍購預算解套，會是卓榮泰領導的行政團隊，眼前最重要的課題，「究竟有沒有可能卓院長御駕親征北市，恐怕想像力豐富了一點」。

民進黨立委吳思瑤。（圖／民視新聞）

針對該報導所述，吳思瑤直說「沒有聽聞」，就常理判斷，現在最重要的還是國家政務；至於她個人的意願，她表示自己是台北在地立委，當然會有黨內前輩探詢、勸進，基層對她的鼓勵也很多，但她已經多次說明，不管擔任黨團幹事長，或現在是政策會執行長，最重要的課題都是協助立法院法案、預算工作。

「我的戰場就在立法院」，吳思瑤認為，民進黨內人才濟濟，黨中央也在密集作業當中，好東西值得等待，大家不妨多給一些時間。媒體追問，「黨内探詢有包含賴清德嗎？」，她則回應，賴清德非常關心她未來政治發展，對方作為黨主席，而自己是黨團前幹部，雙方見面機會很多，總是會討論北市選情，也會請教她的看法。

有關她個人參選意願，或是台北市選戰布局，吳思瑤說明，她過去都是「抬轎」身分，曾擔任時任台北市長候選人陳時中競選總幹事，黨中央對她有很多意見討論，一起對台北市布局意見交換，這也非常正常。

