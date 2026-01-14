民進黨派誰參戰首都市長？ 可能農曆年前出爐

民進黨陸續拍板2026縣市長人選，針對首都台北市長的提名進度，民進黨秘書長徐國勇今天(14日)表示，民進黨正一一評估人選，有可能在農曆年前完成提名。

民進黨備戰2026年縣市長選戰布局，近期已完成4波提名。民進黨的台北市長提名人選備受關注，除了「壯闊台灣」創辦人吳怡農表態爭取提名外，包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、立委吳思瑤、王世堅等都被點名是可能人選。

對此，民進黨秘書長徐國勇14日在南投縣長提名記者會上受訪，重申民進黨在台北市長選戰不缺人選，正一一評估，結果可能農曆年前就會出爐。徐國勇說：『(原音)什麼時機、誰是最適當的？我們現在正在一一地評估、一一地綜合評量。因為在每一個位置上，最好的時機、最適當的時機出來的時候，才是我們要的。那有沒有可能在(農曆)年底前提名？我也在這裡來具體的回答：是可能的。』

廣告 廣告

民進黨本週正進行高雄市、嘉義縣及台南市的民調初選，黨內競爭激烈，尤其高雄市長初選，立委賴瑞隆以0.6個百分點險勝立委邱議瑩，結果公布後陰謀論四起，民進黨選後如何整合引發討論。

徐國勇表示，民進黨的初選民調一定公平、公開且公正，他對民進黨參與初選的同志非常有信心，也相信選後大家都會團結向前走。

另外，媒體人吳子嘉評估國民黨2026年除了新北市以外，在嘉義市、彰化縣、宜蘭縣都面臨掉棒危機，可能「由藍轉綠」。徐國勇說，他對民進黨每個縣市的參選人都充滿信心，已經執政的縣市要繼續、在沒有執政的縣市也會盡力翻轉，相信人民會看到民進黨現在執政的成績。(編輯：沈鎮江)