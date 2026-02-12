民進黨派誰戰蔣萬安？周玉蔻放話：若派「他」就去扔100顆雞蛋
民進黨2026台北市長人選尚未公布，目前被點名的潛在人選有行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，以及呼聲十分高的立委王世堅等人，外界相當關注首都之戰由誰出馬對抗現任市長蔣萬安。對此，媒體人周玉蔻在節目《新聞放鞭炮》放話，若民進黨要派王世堅出戰，她會去「扔100顆雞蛋」，民進黨應該不會笨到去提名他。
無黨籍立委高金素梅日前因涉貪遭搜索調查，王世堅表示，相信高金素梅的為人處事，認為高金素梅還是站在台灣派這邊。此番說法引來周玉蔻砲轟，「王世堅比韓國瑜更不要臉！民進黨有這種黨籍立委，真是丢人」。雙方更在媒體上隔空互嗆。
針對台北市長選戰，民進黨一直未有確切的人選，王世堅在黨內外的呼聲不低。對此，周玉蔻不滿放話，如果民進黨秘書長徐國勇敢提名王世堅成為台北市長參選人的話，自己就去扔100顆雞蛋。
隨後周玉蔻話鋒一轉強調，她很清楚民進黨是不可能提名王世堅的，真的會這麼笨嗎？自己對民進黨主席賴清德很有信心，自從王世堅說高金素梅是「台灣派」後，就知道他已經踢到鐵板了。
