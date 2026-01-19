民進黨派誰戰蔣萬安？藍議員：賴清德屬意「聽話的她」

2026年台北市長選戰逐漸升溫，國民黨籍現任市長蔣萬安將競選連任，然而民進黨參選人選至今仍未明朗。國民黨台北市議員張斯綱研判，民進黨可能推派行政院副院長鄭麗君出戰的機率較大。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

張斯綱18日在政論節目中分析，他詢問了一些民進黨友人後認為，鄭麗君的機率可能大一點。張斯綱表示，鄭麗君剛好是總統賴清德喜歡的那種類型，基本上她自己有專業、不張揚、不搶賴清德的風采，而且聽話。

張斯綱進一步指出，重點不在於鄭麗君選得上或選不上，重點是讓她培養一次選舉的經驗，未來後會有期。他解釋，由於所有的副總統都是一屆，鄭麗君在上次就已經傳說是副總統人選，但是蔡英文系統就是硬塞蕭美琴，美國也要蕭美琴。因此這次要讓鄭麗君有一次選舉的歷練，讓她在選舉的應答上有一個訓練和熱身，未來在2028總統大選，鄭麗君才是最後可能搭配賴清德的人選。

行政院副院長鄭麗君。（圖／資料照）

張斯綱分析民進黨的選舉策略時表示，因為他們知道台北很難贏，所以在很難贏的情況下派一下自己人，賴清德比較放心。他指出，因為台南已經不是自己人，賴清德的性格很明顯，所以從南到北、比如馬祖，就要自己人，不是自己人不放心。

張斯綱更點出民進黨的選舉操作模式，縱使現在沒有名氣、現階段不是檯面的人物都沒關係。賴清德去宜蘭或其他地方，就把黨的提名人帶在身邊，就是用國家的力量、黨機器的力量，去拉抬這些沒有名氣的候選人。

