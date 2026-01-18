民進黨派誰挑戰蔣萬安？ 王鴻薇稱藍營嚴陣以待

2026九合一選舉將至，民進黨台北市長人選備受關注。國民黨立委王鴻薇認為，鄭麗君一直是民進黨台北市長的熱門人選，前一陣子也傳出是卓榮泰，而賴清德最後會不會讓王世堅出線？必須嚴陣以待。至於民眾黨，也有傳聞是陳佩琪，王鴻薇直言有緊張一下，後來有聽說她本人沒興趣，警報解除。

民進黨立委王世堅頻頻被點名選台北市長，不論是空戰實力跟地方基層都很強，在立院質詢的議題，也都是民眾真正關心的。但王世堅曾回應，民進黨還有很多優秀的人才，例如立委莊瑞雄、前立委高嘉瑜、民進黨祕書長徐國勇都非常優秀；他並強調，「我一直把立法委員當作我政治生涯最後一站，我根本沒想到要去選台北市長」。

聯電創辦人曹興誠曾呼籲總統兼民進黨主席賴清德，應徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長。國民黨前副發言人賴苡任直言，「擔心複製一屍五命」。國民黨台北市議員李柏毅認為，民進黨立委王義川也能造成「一屍五命」。

至於卓榮泰，國民黨立委徐巧芯認為，如果是因為卓榮泰做得太好了，所以要讓他去選台北市長，「其實他就是棄子了！」

民進黨台北市議員林亮君則說，民進黨「好酒沉甕底」，不論是行政院長卓榮泰，還是副院長鄭麗君，對台北市民來說都會是一個非常好的選擇。

國民黨立委王鴻薇18日在《週末大爆掛》表示，鄭麗君一直是民進黨台北市長的熱門人選，前一陣子也傳出是卓榮泰，而賴清德最後會不會讓王世堅出線？必須嚴陣以待。至於民眾黨，也有傳聞是陳佩琪，讓她緊張一下，後來有聽說她本人沒興趣，警報解除。王鴻薇強調，不論如何，藍營都不能掉以輕心。

