民進黨派誰選桃園市長？在地議員揭內幕「張惇涵不如何志偉」

2026桃園市長選舉，民進黨中包括總統府副秘書長何志偉、正國會不分區立委王義川都被傳出有意角逐，如今更傳出桃園地方上有不少人期待曾任桃園市府新聞處長4年的行政院秘書長張惇涵出馬角逐。對此，國民黨桃園市議員黃敬平認為，張在地方上人和、曝光度以及接觸度恐都不如何。

黃敬平昨（6）日在政論節目《57爆新聞》中指出，即便綠營內部不少人認識他，但鄉親不見得認識張惇涵，且何志偉比較會做人；黃進一步表示，他下周六棒壘球球協會要舉辦尾牙，當何志偉聽到此事，即便沒有沒發邀請函給他，他仍主動請助理送電鍋摸彩券，也沒有要求要上台，因認為黨派跟政治立場不同會很尷尬，不過禮還是到了。

黃敬平強調，若與張惇涵相比，何志偉的優勢是比較會做人，而張雖溫溫如如的，但還是比何強勢，這是兩人最大的不同；黃敬平認為，若看地方上人和、曝光度以及接觸度，張惇涵恐怕不如何志偉。

面對今年的桃園市長選舉，張善政將尋求連任，而民進黨部分，總統府副秘書長何志偉、正國會不分區立委王義川被傳出有意角逐。據《上報》5日報導，張惇涵近日被獲封綠營「新戰神」，桃園地方上有不少人積極探詢，期待曾任桃園市府新聞處長4年的張惇涵是否能代表民進黨出馬角逐桃園市長。

