民進黨派「他」選基隆市長？本人表態了：若有機會「願義無反顧」

即時中心／黃于庭報導

民進黨陸續拍板2026縣市長人選，黨秘書長徐國勇日前透露，基隆市長有「非常好的人選」，希望本（12）月底前能定案，並由總統兼黨主席賴清德親自召開記者會公布。外界相當看好基隆市議長童子瑋出戰，對決表態爭取連任的市長謝國樑。對此，童子瑋今（16）日也表態，若有機會願意為了基隆義無反顧。

童子瑋今日接受接受主持人黃暐瀚專訪，他表示，地方基層有勸進聲，但不少不分藍綠的好友、親近幕僚也有反對聲，都說他還年輕，可以再等等；不過他反問「基隆還可以再等嗎？基隆人願意再等嗎？」，並表示自己隨時做好為市民服務的準備，每天都兢兢業業，如果有機會願為基隆義無反顧。

至於是否有跟賴清德聊過參選？童子瑋回應說，因為總統國政十分繁忙，沒有談過，針對市政他會好好努力，也感謝市民對他的期待。他說道，從前市長林右昌到現任市長謝國樑，大家對於市政的感受一定有落差，這幾年發展缺乏願景、建設不足，自己在基隆長大，更能感受到市民生活的困境及期待。

對於基隆市政評分，童子瑋表示，不會多做個人評價，不過從多項客觀民調來看，其實表現並不理想，自己會隨時做好努力，不希望基隆發展停滯不前。若選對會真的徵召，他也強調，當然會為市民、基隆全力以赴。

