民進黨清廉神話破滅 接連弊案難逃權力腐化魔咒

台灣的民主進程中，2000年首次政黨輪替，象徵著民意對國民黨長期以來「黑金政治」的總清算。當時，以「清廉、勤政、愛鄉土」口號崛起的民進黨，成功地將自己塑造成對抗腐敗體制的清流，贏得了無數中間選民的期望。然而，從近期台灣中油三接採購案爆發的百億元浮報弊案來看，當年那份得之不易的「清廉神話」已經蕩然無存，取而代之的是令人心寒的「權力腐化」魔咒。

回顧歷史，國民黨因其與地方派系及金權的緊密結合，導致社會對其腐敗深惡痛絕，最終在2000年大選中分裂敗北。那場選舉，選民將選票投給陳水扁，並非全因對民進黨的絕對信任，更多的是一種對國民黨黑金政治的懲罰性投票，渴望透過政黨輪替來洗滌政壇。

然而，當初以「清流」之姿上台的民進黨，在長期且穩固的執政後，似乎也難逃「權力使人腐化」的鐵律。中油三接疑涉上百億元弊案，又是一個令人心寒的案例。

檢舉人指控，原本僅約百億元的工程預算，竟在內部指示下被「灌水」至253億元，倘若屬實，溢價高達百億元。檢舉提供的關鍵錄音檔中，所謂中油高層那句「我們公司有的是錢」、「中油什麼都沒欠，錢最多」的霸氣發言，不僅是對國家財政紀律的漠視，更反映出國營事業在執政黨把持下，被當作「自家金庫」的心態。

這樁調查中的弊案若非冤枉，暴露出兩個深層的結構問題。包括國營事業淪為政治酬庸的肥羊。當交通部所屬的台灣世曦工程顧問公司前董事長是前民進黨立委施義芳時，外界對政商關係的質疑難以避免。這種「政治酬庸」式的安排，讓人合理懷疑專業性被政治忠誠度取代，公營機構成了黨內人士輪流分食的「肥肉」。當政治人物將公營事業視為提款機和酬庸場域時，專業與監督自然形同虛設，弊案的發生只是時間問題。

更嚴重的是，檢調單位對當朝涉案的推拖拉，讓司法公信力備受質疑。國民黨團批評檢調機關在接獲檢舉後，整整遲了21天才行動，給予涉案者滅證串供的時間，甚至質疑其「大案小辦」，將矛頭指向承包的世曦公司，而非檢舉人指稱的中油高層。

國民黨團書記長羅智強抨擊，檢方面對綠營貪腐有36計，第一計「欲縱故擒」、第二計「大案小辦」、第三計「棄車保帥」，另外就是「以拖待變」。社會質疑聲浪，反映了民眾對於司法公正性的憂慮。如果連國家司法和反貪腐的利劍都無法即時且公正地對準權力核心，那麼「清廉執政」就只是掛在嘴邊的空話。

民進黨從過去以反對黑金贏得執政權，近年從台鹽陳啟昱到小英男孩鄭亦麟，到百億元的浮報弊案。光是綠電能源領域的貪腐就令人咋舌，這無疑是對當年自稱清廉的巨大諷刺。政黨輪替的意義，應是帶來更透明、更廉潔的治理，而非換了一批人卻更腐化。

無論藍綠白，黑金政治向來最為人民深惡痛絕。民進黨如果無法嚴肅整頓國營事業的財政紀律與人事任命，那麼當年政黨輪替的民意怒火，終將撲向今日的執政者。

