民進黨湧言會「台北好政連線」5人登記 楊烈化身最強啦啦隊

台北市議員顏若芳、林延鳳與市議員參選人康家瑋、劉品妡、郭凡前往台北市黨部，正式領表完成初選登記。圖：黃雅蘭翻攝

民進黨2026台北市議員初選登記進入第三天，台北市議員顏若芳、林延鳳與市議員參選人康家瑋、劉品妡、郭凡今（6）日前往台北市黨部，正式領表完成初選登記。金鐘獎歌王楊烈也特地到場加油打氣，預祝5位湧言會「台北好政連線」成員打出「紅不讓」，全員通過初選考驗，並順利在大選中勝出，未來在市議員會合力出擊，為市民顧好市政。

「台北好政連線」成員「行動i鳳」林延鳳、「邁向前芳」顏若芳、「小妡妡」劉品妡、「厚作伙」康家瑋、及「最年輕的新人」郭凡正式投入民進黨台北市議員黨內初選。圖：黃雅蘭翻攝

「台北好政連線」成員「行動i鳳」林延鳳、「邁向前芳」顏若芳、「小妡妡」劉品妡、「厚作伙」康家瑋、及「最年輕的新人」郭凡今天上午10時前往領表登記，正式投入民進黨台北市議員黨內初選。5人完成登記手續後，在支持者組成的啦啦隊應援下，配合棒球賽嗆司曲喊口號，隨後由現任議員帶領新人搭上皮卡車，象徵學姊帶學弟妹「開季」。

廣告 廣告

金鐘獎歌王楊烈也特地到場加油打氣，預祝5位湧言會「台北好政連線」成員打出「紅不讓」。圖：黃雅蘭翻攝

楊烈到場為5位參選人打氣說，過去他曾替林延鳳及顏若芳站台，兩人也在當選後用問政的成績證明，楊烈所支持的，確實是最好的人選。楊烈表示，這次除了兩位現任議員，還要再向市民推廌康家瑋、劉品妡及郭凡這三位同樣優秀的候選人，「楊烈推廌，品質保證」。

楊烈說，他在演藝界曾演過大壞蛋，也扮過有錢人，今天卻要扮演不一樣的角色，要做個大正派，做台北好政連線的最強啦啦隊，應援5位候選人都能當選。尤其現在國家、社會的狀況，更需要好的人才投入，為民眾服務。

林延鳳表示，無論面對黨內初選或在大選時遇上其他政黨的對手，最好的對策還是繼續做好議員的工作，替市民監督市政、反映需求、解決問題，「從16年幕僚到台前，我已經努力了20年，我會堅持精進做更好的i鳳。」她舉例說，自己多次提案爭取增加敬老卡點數與使用管道，其中敬老卡泡溫泉政策在2月剛剛上路，洲美快速道路改善與連接高速公路案也已進入最後規劃評估階段，相信過去3年多的努力與成果，鄉親都看在眼裡。除了爭取建設外，她也全力監督，日前揭露蔣市府不當處置特教生遭虐事件，之前更踢爆前市長柯文哲以現金4300萬元購入中正區濟南大樓商辦。

顏若芳說，相較於新人，她雖然沒有「第一次參選」的緊張，但卻有「曾被分票而落選」的傷痕。她曾在2018年，因為大家都覺得「顏若芳很穩」、「阿芳不差那一票」，結果高票落選，那種覺得自己對不起支持者的心情，是她這輩子最深的痛。顏若芳說，這幾年她拚了命的服務，累積5000多個案件、推動了許多的市政革新，法律諮詢也超過千件，就是想證明顏若芳沒有辜負大家的栽培，也證明她對這塊土地的忠誠。

「我沒有離開過，我也沒有改變過立場」，顏若芳說，她絕對是民進黨最堅定的戰將，但現在，也是最危險的候選人。她說，政治不該是「誰比較緊張」就支持誰，而是「誰最能讓大家放心」，就支持誰，所以，千萬不要讓「穩當選」變成「穩落選」的魔咒。

劉品妡擁有藝術與文化管理專業背景，曾歷練立法院及前議員趙怡翔服務團隊，具備紮實的政策研析與基層服務實績。她提出「文化台北、人本交通、教育發展、全齡友善」四大核心願景，致力將美學與人本思維導入城市治理，並努力以誠懇、專業、勤快的態度，成為大安文山市民的「妡」好選擇。她說，因曾在產業界工作，親眼看見許多結構性的不足，正因如此，才會主動投履歷，進入政治體系，從幕僚工作做起，在立法院與市議會的實務中，參與政策討論、協助選民服務，希望能把這些年在實務中學到的經驗，承接前輩的努力，化為更貼近生活的市政規畫，為真正需要被看見的人，做更多實在的事，「邀請大家給新生代一個機會，讓我用最認真的態度、最踏實的行動，和大家站在一起，為大安文山服務。」

「我不是為了選舉才空降來的，我是中正萬華土生土長的在地囡仔。」康家瑋表示，他大學讀的是國立台灣體育大學，也在台北市擔任台北市全民運動推廣協會理事長，希望因應賴總統成立的運動部，推廣全民運動，全民健康。康家瑋也是在瑞士飯店觀光管理碩士，並有在英國倫敦、澳洲及馬來西亞工作的經驗，希望能推動台北的國際行銷、國際觀光。他回到台灣後，在立法院擔任10年的幕僚，更在地方深耕超過2000多天，他強調，「從地方到中央，我絕對是議會的即戰力。」

郭凡說，他也是在松山信義區土生土長，經過5年的澳洲留學經驗，也在台灣受過完整的幕僚經驗，具備問政即戰力。他也宣示，堅持新政治、承諾乾淨選舉，不會有擾民的宣傳車；不會濫掛選舉旗幟，影響市容；不會呼喊「搶救」的舊政治奧步，希望他參政的熱情，可以感染到年輕Z世代的選民。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園為青年創業者打造交流平台 深化與產業市場連結

《豆腐媽媽》替身演員頭部墜地重傷 桃園勞檢處認定防護措施不足