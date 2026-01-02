民進黨漏夜排隊遞案譴責中共軍演 藍白封殺

▲民進黨團漏夜排隊於立院遞案譴責中共軍演，藍白則以人數優勢封殺無法列入討論。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍日前進行圍台軍演，對此民進黨立院黨團昨晚漏夜排隊搶在今（2）日遞案譴責中共軍演，但在表決之際藍白以人數優勢封殺，無法列入討論。對此民進黨團書記長陳培瑜批評，有這樣的在野黨，對著中共下跪求和，台灣人要更加團結，共同面對境外敵對勢力，才能擁有長久的真正的和平。

民進黨團漏夜排隊遞案譴責中共軍演，而藍白則以人數優勢封殺。對此陳培瑜表示，中共統一台灣的企圖越來越明顯，只要不支持統一、主張「中華民國」存在，在中共眼中都算「台獨」。中共也表明，這次圍台軍演就是「對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」。

陳培瑜說，中共屢屢侵害我國主權、單方面破壞台海和平的蠻橫作為，已經引起許多國家的強力譴責。首當其衝的台灣，更是應該不分黨派、齊心對外，共同譴責中共。因此民進黨團今天院會提出譴責中共軍演案，但藍白卻否決。

陳培瑜也表示，不只是譴責中共軍演，其他民進黨提出的福國利民法案，也再次遭到藍白阻擋，包含院版《財劃法》、中央政府總預算與1.25兆軍購，被擋了將近800次的立委赴中報備的國安法案，如果在野黨的監督是理性，民進黨絕對願意好好坐下來討論。

陳培瑜強調，面對敵國如此明顯的侵略意圖，藍白竟然不敢齊聲譴責，更多次阻擋其他攸關民生與國防安全的法案，連討論的機會都不給，有這樣的在野黨，對著中共下跪求和，台灣人要更加團結，共同面對境外敵對勢力，才能擁有長久的真正的和平。

