民進黨為1219事件哀悼「縣市首長提名記者會順延」...預計下週中執會通過基隆、雲林、彰化三縣市人選

民進黨中央原定今（24）日舉行2026縣市首長提名記者會，但因為1216北市襲擊事件延宕一週。據了解，為了因應2026選戰，原先一個月一次的中執會，今日也通過可以臨時加開，黨中央預計下星期加開中執會，通過基隆、彰化、雲林三縣市候選人。

民進黨今日舉行選對會及中執會，根據與會人士轉述，黨中央原定今日安排縣市首長提名記者會，但如同黨主席賴清德報告時提到，因為發生1219襲擊事件，政府、相關單位此刻正全力因應後續檢討，黨公職也在今日的中執會上對事件的傷者、逝者致上哀悼，綜合考量評估後，黨中央決定將提名記者會延期到下週。

該人士並說，中執會今日並未通過任何縣市首長候選人，但通過為了因應2026選戰靈活佈局，本來一個月開一次的中執會，之後可以臨時加開。

該人士指出，原則上下星期會在中執會通過基隆、彰化、雲林三縣市候選人，下一次的選對會則在1月7日舉行。

（圖片來源：放言記者拍攝、童子瑋辦公室、三立新聞）

