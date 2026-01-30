民進黨為2026大選提前暖身！徐國勇、邱義仁曝寶貴選戰經驗

即時中心／廖予瑄報導

民進黨青年部今（30）日舉辦為期2日的「2026春季破浪培力營」，從超過百人的報名者中，挑選出56名學員，提前為國家儲備年底選戰幕僚人才。其中，秘書長徐國勇、新境界文教基金會副董事長邱義仁、立委吳沛憶、苗栗縣長參選人陳品安也擔任首日課程講師，分享寶貴的選戰經驗。

徐國勇指出，「政治是眾人之事，我們生活的一切都與政治相關」，今天這場幕僚培訓營就是讓大家認識政治、了解民進黨的第一步，「在我們的日常生活中，很多重要公共政策形成的背後，都有幕僚參與的身影。」他說2026地方大選光是有好的候選人是不夠的，民進黨還需要很大一批強大的幕僚團隊一起打贏這場選舉，「我們希望將來可以在地方上服務更多的人民。」

民進黨祕書長徐國勇。（圖／民進黨提供）

邱義仁則將近半世紀的選舉經驗與營隊學員分享，他除了提到各種選舉分工與可能碰到的狀況之外，也跟大家討論了參與選舉工作的體悟，「讓我們在很壓縮的時間內，快速學習與成長；同時，大家也能在很短時間內，認識台灣最真實的面貌」，他強調，唯有真正認識台灣，對台灣的愛才會更加真實，「這對一名政治工作者來說，是很重要的。」

新境界文教基金會副董事長邱義仁。（圖／民進黨提供）

最後，邱義仁也教導大家在選戰過程中，如何調整自己的思考方式，「選舉的時間很短、節奏很快，大家應該學著用HOW的角度思考政策與問題，才能在選戰過程中，擬定清晰明朗的選戰策略，去爭取更多的選民支持，進而達成我們所設定的勝選目標」。

