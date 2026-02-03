民進黨狂打李貞秀國籍問題 王淺秋批：無法無天

民眾黨新任6席立委今（3）日到立院宣誓，其中陸配立委李貞秀不斷被內政部要求，依《國籍法》20條規定放棄中華人民共和國國籍，引發外界熱議。對此，資深媒體人王淺秋認為，此案適用《兩岸人民關係條例》而非《國籍法》，但卻硬要以後者來辦，且李貞秀有申請放棄大陸國籍，「這叫做民進黨的掩耳盜鈴、無法無天」。

民進黨立委林楚茵今天在臉書發文表示，身為立法院「學姐」，自己要提醒李貞秀，「要當立法者，請先學會守法」，《國籍法》第20條規定，「就職前」必須放棄他國國籍，並於一年內取得證明文件，李既然早知道會遞補，不該拖到現在連壓線交作業都做不到。她指出，內政部已貼心把「退出中華人民共和國國籍申請表」送到李貞秀辦公室，動動手填表沒有很難，「若拿不出放棄國籍證明，立法院就應依法解職」。

「這叫做民進黨的掩耳盜鈴、無法無天」，王淺秋今天在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，此案適用《兩岸人民關係條例》而非《國籍法》，但民進黨卻改了法律適用標準，硬要以《國籍法》來辦，賴政府「歧視陸配、拆散陸配家庭」的動作越多，民意反而會翻。以大罷免為例，大家正是因看不下去民進黨無法無天，導致出現民意反撲的狀況。

王淺秋接著說，《國籍法》第20條規定，「中華民國國民兼具外國國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件」。她反問，李貞秀有申請放棄，「好歹也是有一年」，《國籍法》的規定也很清楚，其還要被立刻解職？

