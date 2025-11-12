民進黨狂攻韓國瑜 民眾黨：真的關心沈伯洋安全嗎？

民眾黨發言人張彤質疑，賴清德總統無視職權所在，反過來拜託立法院長韓國瑜聲援綠委沈伯洋(圖)，事後又開記者會批評，懷疑民進黨真的關心沈伯洋嗎？（中時資料照）

中國大陸公安以「涉嫌分裂國家罪」對綠委沈伯洋立案偵查，賴清德總統昨（11）日喊話立法院長韓國瑜站出來聲援，而韓國瑜今反批賴清德自己生病卻讓別人吃藥。民眾黨發言人張彤也說，賴清德無視職權所在，反過來拜託韓國瑜，待韓回應後，民進黨團又急如星火開記者會，懷疑「民進黨真的關心沈伯洋安全嗎？還是意在如何政治操作？」

針對韓國瑜12日下午以「2個保護、2個維護」回應賴清德，張彤強調，台灣為主權獨立的國家，中國沒有任何權力通緝台灣公民是無庸置疑的事實，這不僅涉及我國立法委員人身安全，更攸關國家主權與每位人民的自由尊嚴。

張彤提及，面對中國企圖以政治手段恐嚇威脅我國人民時，政府理應展現積極作為，採取具體行動保護國民，但令人遺憾的是，面對中國公安局立案調查沈伯洋一事，天天高喊抗中保台的民進黨，卻始終在國內找敵人、拿來當作政黨鬥爭的相罵本。

張彤批評，賴清德先是無視職權所在，反過來拜託韓國瑜幫忙，待韓回應後，民進黨團又急如星火地開記者會，以不倫不類的比喻反批韓，煽動性言論喊得震天價響，卻始終提不出如何具體且有效的保護受威脅台灣公民，讓人不禁懷疑，民進黨真的關心沈伯洋安全嗎？還是意在如何藉題發揮、政治操作？

張彤說，府院黨一次又一次的製造國內對立、模糊焦點，只是再一次讓人民看清楚，民進黨政府慣用以販賣恐懼來矯飾自身無能突破困境，將政黨利益凌駕於國家利益之上，妄想「空喊口號」就能捍衛台灣民主自由。執政者本該降低區域風險、維護人民安全與社會穩定，兩岸關係若持續惡化，是必須嚴肅以對的危機、而非民進黨的政治提款機。

