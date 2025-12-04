民進黨發布年改民調：3成7國民黨支持者都認反年改是「圖利特定族群」

民進黨政策會執行長暨立委吳思瑤發布年金改革民調。（圖片來源／民進黨提供）

針對國民黨推動反年改法案，民進黨本（4）日由政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢召開「公教年金改革議題民調」記者會；結果顯示，近半數的49%民眾支持繼續推動年金改革，僅 27%贊成國民黨提案停止年改；就連國民黨支持者也有占多數的37.2%不能接受反年改，並認為這是圖利特定族群。

49%近半數民眾支持續推年改

吳崢表示，國民黨力推反年改法案，對此，民進黨公布最新年金改革民調，顯示多項指標均反映社會主流民意支持改革不中斷；依民調結果，49%民眾支持繼續推動年金改革，僅 27%贊成停止改革，23.9%無意見。

廣告 廣告

交叉分析顯示，民進黨支持者有68.5%支



持繼續年金改革、18.5%反對，國民黨支持者有31.2%支持繼續年改革、48.1%反對，民眾黨支持者有52.7%支持繼續年金改革、26.6%反對。

37.2%國民黨支持者不能接受停止年改

對於立法院決議停止年金改革，民調顯示，有高達52.1%民眾表示不能接受並認為這是圖利特定族群，而接受決議並同意政府多支出3千億者僅18.4%，另有29.6%無意見。

交叉分析顯示，民進黨支持者有高達78.2%不能接受停止年改並認為這是圖利特定族群、僅7.3%接受決議，國民黨支持者有37.2%不能接受停止年改，並認為這是圖利特定族群、33.3%接受決議，民眾黨支持者有39.3%不能接受停止年改並認為這是圖利特定族群、27.7%接受決議。

76.2%民眾反對幫退撫基金破產買單

對於一旦停止改革導致退撫基金破產由全民買單，民調顯示，有高達 76.2% 的民眾認為不合理，僅 11.9% 認為合理，另有11.9%無意見，顯示社會多數反對全民買單。

交叉分析顯示，民進黨支持者有88.6%認為幫退撫基金破產買單不合理、5.7%認為合理，國民黨支持者有68.5%認為幫退撫基金破產買單不合理、17.4%認為合理，民眾黨支持者有73.9%認為幫退撫基金破產買單不合理、16.4%認為合理。

批藍白粗暴強推反年改，吳思瑤：民進黨團將全力應戰

吳思瑤指出，2017 年政府透過年改委員會耗時一年凝聚社會共識，2025 年藍白卻僅用一天委員會討論便強推終止年改版本，粗暴草率，讓民主程序倒退；藍白委員更以「提前4年破產又不是40年」「吃5顆蛋變3顆」等失當言論迴避年金永續問題，完全不尊重此一重大民生議題。

吳思瑤強調，年金改革是世代正義、財政永續，國會責任是縮小缺口而非加速破產。她並向全民疾呼，一起向選區立委表達訴求，才可能阻止藍白強行闖關；民進黨團也將全力應戰。

(原始連結)





更多信傳媒報導

美媒探討如果「台積電」被中國強行接管 可能引爆全球科技業災難後果

賴清德接受紐時專訪指「中國經濟非常不好」 喊話習近平不應想著擴張領土

黃仁勳華盛頓之行》輝達取得重大勝利 禁售法案被擋下

