民進黨發言人卓冠廷、戴瑋姍將因黨規請辭 接棒人選曝光
民進黨發言人卓冠廷、戴瑋姍因有意參選2026年地方選舉，依據黨內《公職候選人提名條例》規定，中央黨部黨工須於公職就職日1年前辭職，兩人最遲須於本月24日前向兼任黨主席的總統賴清德請辭發言人職務。黨內已鎖定具發言人經驗的立委回鍋接任，盼藉此強化對外論述戰力。
根據《鏡報新聞網》報導，民進黨組織部前主任張志豪上月27日宣布請辭，將參戰明年新北市中和區議員選舉。張志豪請辭除為全心投入選戰，也是為配合黨內規定。根據民進黨《公職候選人提名條例》第6條，中央黨部黨工擬參加公職選舉者，應於該項公職就職日1年前辭職，否則不得申請登記為該項公職人員提名初選之候選人，主辦黨部亦不得受理其申請。
目前身兼黨職的選將還有發言人卓冠廷及戴瑋姍，兩人明年都要拚連任新北市議員。據了解，兩人本週三仍會照常出席中常會，請辭時程未定，但賴清德最遲須於本月24日前准辭。由於2026年地方公職人員就職日為同年12月25日，往前推算1年即為2025年12月24日，符合黨規時限。
針對兩名發言人空缺，據傳民進黨內已鎖定具有戰力與經驗的立委來接棒。過去立委吳思瑤、吳沛憶、李坤城及林楚茵等人都曾擔任黨發言人，新任人選有望從中選出補上，與現任新聞部主任吳崢搭擋成為即戰力。一名黨內人士認為，對於有相關經歷立委回鍋擔任發言人，黨內普遍看好。
該名黨內人士表示，目前國家困境很多，國會也有不少爭議法案等著闖關，正好讓立委把國會現況講出來是好事，黨內也相信新任發言人戰鬥力不會讓支持者失望。民進黨預計在確認兩名發言人請辭後，儘速公布新任發言人名單，以因應即將到來的國會攻防與2026年地方選舉的論述需求。
