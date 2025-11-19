（圖／本報系資料照）

民進黨政府在大罷免受挫之後不願記取失敗教訓，依舊一意孤行還想利用少數政府一黨獨占，竭澤而漁，整盤拿走。但現在大勢已去，不但提名的各項公職人事被立法院否決，許多重要政策也因偏頗與執拗而根本出不了行政院；但閣揆仍想運用投票人數不足的大法官在憲政法庭裡扳回一城，硬撐到底！這是自由民主體制決不容許的少數獨裁與失政敗德，也是「半總統制」之下民主失能與憲政失衡的負面教材。

怎麼辦？現在只有一條路可以走，那就是：放棄少數執政，尊重多數民意，透過民主協商尋求反對黨的支持，並且簽訂政黨協約，形成政策與人事共識，建立新的聯合政府。換言之，只有藍白綠的合作，才能解決當前的執政危機。

立法院長韓國瑜指出，「自由民主、中華民國、台海和平與美台關係」這4根柱子，現在已經被執政黨自己親手破壞了前3根。如果美國總統川普明春訪問大陸之後，為了維繫中美雙方關係的持久與穩定，反對台獨分裂，支持和平統一，則第4根柱子也就鬆動了。執政者到時候又將何以為繼，何去何從？

因此，真正有效的解決之道，就是回歸民主、尊重多數、放棄一黨專政，並且承認執政失敗。擺在眼前的有3種不同的選擇：

第一，建立大聯合政府，也就是三黨合作共同執政，由多數黨領袖出任閣揆，有福共享有難同擔。這本是民主的常態，也是「半總統制」運作的正軌，但要民進黨真的接受恐怕是心不甘情不願，並不容易落實。

第二，接受藍白提出的政策主張和推薦人選，簽訂政黨協約，大幅度改組政府人事並調整重大政策。進一步，則是共組跨黨派協商團隊與大陸展開和平對話，藉以消弭當前的台海危機。

第三，尋求與單一的反對黨合作並組成多數政府。如果這指的是民眾黨，也就意味著前主席柯文哲將免於起訴和判刑，並且公開承認司法不公、拘留不當、檢察官失誤。

如果最後選擇的是上述第一條路，這是朝野之間難得的大和解，意味著自由民主體制的重大進步，其結果將會帶來一段時間的朝野穩定與合作，對兩岸關係的發展也會有積極的效果。

如果走的是第二條路，目前朝野對峙的零和關係將會積極改善，同時也會因兩岸直接的和平對話而降低戰爭風險，使東亞安全形勢趨於緩和。

如果民進黨既不願改變既定的台獨立場，也拒絕與大陸和平協商，很可能就會選擇第三條路。其結果是，台海危機仍將延續，東亞安全困境依然緊繃，但民進黨卻護住了綠營選民的基本盤，同時也將持續得到國際軍工綜合體及其代理人的護持。

在各種政治選項之間，政治人物的抉擇反映的不僅是個人的理性考量與情感依歸，以及對台海危機的真實理解，同時也是背後錯綜複雜的國際力量、地緣政治及霸權運作的具體反映，這不是簡單的預判所能充分掌握的。