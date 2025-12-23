民進黨的形象民調：反共及台獨、但不清廉也不具最有執政能力
[Newtalk新聞] 台灣民意基金會今(23)日上午公布民進黨政黨形象民調，在8項指標裡，人民眼中認為民進黨反共及台獨最為突出。但最負面的則是，人民認為民進黨不清廉、不具最有執政能力。另外，5成6民眾認為，它是重視民主、自由與人權的政黨。卻也有5成2民眾認為，它不代表代表一般老百姓利益的政黨。
台灣民意基金會上個月曾發布人民眼中的國民黨政黨形象民調。這個月則發布人民眼中的國民黨形象民調。值得注意的是，由於行政院昨日公布提名基金會董事長游盈隆為中選會主委，下個月是否會如先前所說公布台灣民眾黨政黨形象，也受到關注。
基金會表示這八項重要特質，希望透過一般人對民進黨是否具備這八項特質的判斷，來深入瞭解民進黨在人民心目中的的形象 ，以及其衍生出來的力量與限制：（1） 它是主張台灣獨立的政黨；(2)它是一個反共立場堅定的政黨；(3)它是重視民主、自由與人權的政黨；(4)它是一個清廉的政黨；(5)它是重視經濟發展的政黨；(6)它是代表一般老百姓利益的政黨；(7)它是最有執政能力的政黨；(8)它是值得人民信賴的政黨。這八項特質，有七項和 11 月國民黨形象研究相同，以便於進行比較研究。
（一）關於「它是主張台灣獨立的政黨」，民調詢問，「 「它是 主張台灣獨立 的政黨」。請問您同不同意？ 」
結果發現： 28.8%非常同意， 31.1%還算同意， 16.6%不太同意， 16%一點也不同意，4.9%沒意見，2.7%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，六成同意民進黨是一個主張台灣獨立的政黨，三成三不同意。同意的比不同意的多 27.3 個百分點。
這項發現傳達一個重要訊息，那就是， 高達六成 台灣人眼中的 民進黨 是「 主張台灣獨立 的政黨」，在一個 過半數 人 傾向台灣未來要獨立的 社會，這樣的反應對民 進 黨來講不但不是壞消息，反而是一個好消息 ；不但不是負債，反而是資產。
進一步分析，有以下四點值得注意：
首先，從年齡層看，每一個年齡層都呈現一面倒認為「民進黨是一個主張台灣獨立的政黨」，而且年紀越輕，越傾向這麼認為。具體地講，20-24 歲，七成五同意，一成九不同意；25-34 歲，六成七同意，三成不同意；35-44 歲，六成六同意，二成八不同意；45-54 歲，五成八同意，三成八不同意；55-64 歲，五成四同意，四成二不同意；65 歲及以上，五成二同意，三成不同意。
第二，從教育背景看，每一個教育類別皆呈現多數或壓倒性多數同意「民進黨是一個主張台灣獨立的政黨」。具體地講，大學及以上教育程度者，七成五同意，二成三不同意；專科教育程度者，五成三同意，四成五不同意；高中/高職教育程度者，四成九同意，四成四不同意；初中/國中教育程度者，四成六同意，四成不同意；小學及以下教育程度，五成一同意，一成九不同意。
第三，從政黨支持傾向看，不同政黨支持者看法並不齊一。具體地講，民進黨支持者，八成二同意「民進黨是一個主張台灣獨立的政黨」，一成四不同意；國民黨支持者，三成六同意，五成八不同意；民眾黨支持者，五成七同意，三成九不同意；中性選民，四成六同意，三成七不同意。
第四，從台灣傳統地緣政治觀點，七大塊區域都呈現多數或一面倒同意「民進黨是一個主張台灣獨立的政黨」。具體地講，台北市，六成四同意，三成一不同意；新北市，五成五同意，四成不同意；桃竹苗，六成二同意，二成九不同意；中彰投，五成二同意，三成七不同意；雲嘉南，六成五同意，二成六不同意；高屏澎，六成九同意，二成五不同意；基宜花東金馬，四成七同意，四成二不同意。
（二） 關於「它是一個反共立場堅定的政黨」，民調詢問，「 「它是一個反共立場堅定的政黨」。請問您同不同意？」
結果發現：36.5%非常同意，25.4%還算同意，17.8%不太同意，13.8%一點也不同意，4.3%沒意見，2.1%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，六成二同意「民進黨是一個反共立場堅定的政黨」，三成二不同意。同意者比不同意者多30.3 個百分點。
這項發現透露 了 一個訊息，那就是，民進黨反共立場堅定 在台灣社會已粗具共識， 反共已成為民進黨形象重要的一部份。
進一步分析，有幾點值得一提：
首先，從年齡層看，不分老少，都一面倒認定民進黨是一個反共立場堅定的政黨，而且年紀越輕，持這種態度的比例越高。具體地講，20-24 歲，六成四同意，三成七不同意；25-34 歲，七成七同意，一成九不同意；35-44 歲，六成四同意，三成一不同意；45-54 歲，五成七同意，四成一不同意；55-64 歲，六成同意，三成五不同意；65 歲及以上，五成六同意，三成不同意。
第二，從省籍族群來看，不分本省外省，每一個族群都呈現多數人認為民進黨反共立場堅定。具體地講，河洛人，六成四同意，二成九不同意；客家人，五成九同意，三成八不同意；外省族群，五成二同意，四成四不同意。
第三，從教育背景看，教育程度越高，持這種態度的比例越高。舉一個例，大學及以上教育程度者，七成三同意，二成六不同意。
第四，從政黨支持傾向看，民進黨與民眾黨支持者都呈現一面倒或過半數同意民進黨反共立場堅定，國民黨支持者看法較分歧。具體地講，民進黨支持者，八成九同意，8.5%不同意；國民黨支持者，三成三同意，六成不同意；民眾黨支持者，五成七同意，四成二不同意；中性選民，四成五同意，四成不同意。
(三)關於它是重視民主、自由與人權的政黨，民調詢問，「它是重視民主、自由與人權的政黨 。請問您同不同意？」
結果發現： 27.9%非常同意， 27.7%還算同意， 17%不太同意， 23.8%一點也不同意，2.5%沒意見，1.2%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，五成六同意「民進黨是一個重視民主、自由與人權的政黨」，四成一不同意。同意者比不同意者多 14.8 個百分點。
這項發現 傳達了 一好一壞兩 個訊息， 好的一面是， 絕大多數台灣人肯定 民進黨重視民主、自由與人權的價值， 這是民進黨的榮耀與資產； 但 台灣民主化三十年後，還有高達 四成一 國人 不以為然 ， 這對一個以民主 價值 起家的本土政黨而言， 是一個警訊，一個缺陷， 也是 一個遺憾。
（四） 關於民進黨是一個清廉的政黨，民調詢問，「它是一個清廉的政黨。請問您同不同意？」
結果發現： 10.7%非常同意， 24%還算同意， 24.6%不太同意， 34.5%一點也不同意，4.7%沒意見，1.4%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，三成五同意「民進黨是一個清廉的政黨」，五成九不同意。不同意者比同意者多 24.4 個百分點。
這項發現傳達一個清楚且重要的訊息，那就是，在近六成台灣成年人眼中，民進黨不是一個清廉的政黨，只有三成五的人認為是。這對一個強調「清廉」為其創黨核心價值的政黨而言，是極大的諷刺， 極大 的否定， 極 嚴重的警訊。
值得注意的是，在八個政黨形象特質中，民進黨支持者唯獨在「清廉」這一項，顯得不夠自信。具體地說，民進黨支持者，24%非常同意「民進黨是一個清廉的政黨」，44.5%還算同意， 20.1%不太同意，5.3%一點也不同意，5.9%沒意見、不知道。換言之，只有不到四分之一支持者敢大聲地說「民進黨是一個清廉的政黨」 。相對其他七項特質，民進黨支持者都有八、九成以上持正面肯定態度，遇到「清廉」這一項似乎就硬不起來。非常值得玩味。
（五）關於民進黨是重視經濟發展的政黨，民調詢問，「它是重視經濟發展的政黨 」。請問您同不同意？
結果發現： 20.6%非常同意， 28.7%還算同意， 19.1%不太同意， 27%一點也不同意，3.4%沒意見，1.1%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成九同意「民進黨是重視經濟發展的政黨」，四成六不同意。同意者比不同意者多 3.2 個百分點。也就是說，多數台灣成年人肯定民進黨重視經濟發展。
這項發現傳達一個有趣的訊息，那就是，台灣民主化三十年後，長年被國民黨及工商界認定「只會搞政治，不會搞經濟的民進黨」，如今在多數國民眼中已經是重視經濟發展的政黨，這種政黨形象特質的形成，對民進黨是一個好消息。
（六）關於民進黨是代表一般老百姓利益的政黨，民調詢問，「它是代表一般老百姓利益的政黨 」。請問您同不同意？」
結果發現：16.5%非常同意，26.2%還算同意，22.4%不太同意，29.6%一點也不同意，3.8%沒意見，1.3%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成三同意「民進黨是代表一般老百姓利益的政黨」，五成二不同意。不同意者比同意者多 9.3 個百分點。
。
這項發現傳達一個訊息，那就是，過半數台灣成年人不認為民進黨是一個代表一般老百姓利益的政黨。這對一個出身基層，由社會勞苦大眾力挺出來，如今貴為執政黨的民進黨而言，是十分尷尬，也難以接受的。
值得注意的是，台灣社會基層勞工，不論是白領或藍領，怎麼看這個問題？民進黨究竟是不是代表一般老百姓利益的政黨？結果發現，在基層白領勞工中，也就是一般上班族，四成一同意「民進黨是一個代表一般老百姓利益的政黨」，五成七不同意；在藍領勞工中，四成六同意，五成二不同意。由此可見，在一般基層百姓眼中，民進黨已經不是昔日的民進黨。由此衍生的政治效應複雜，值得深入探討。
(七)關於民進黨是最有執政能力的政黨，民調詢問，「它是最有執政能力的政黨 」。請問您同不同意？
結果發現： 17%非常同意， 22.8%還算同意， 25.2%不太同意， 30.1%一點也不同意，3.4%沒意見，1.4%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成同意「民進黨是最有執政能力的政黨」，五成五不同意。不同意者比同意者多 15.5 個百分點。
這項發現傳達一個重要的訊息，那就是，多數國人不認為民進黨是最有執政能力的政黨。 也就是說， 民進黨從2016 年上台執政近十年， 整體執政表現未能說服多數公民去肯定民進黨是最有執政能力的政黨。箇中原因為何？值得細細思索。
進一步分析，至少有四點值得一提：
第一，從年齡層看，除了 65 歲及以上長者外，其他年齡群組皆呈現一面倒不同意「民進黨是最有執政能力的政黨」。具體地講，20-24 歲，四成同意，六成不同意；25-34 歲，三成二同意，六成六不同意；35-44 歲，三成六同意，五成七不同意；45-54 歲，三成四同意，六成四不同意；55-64 歲，四成三同意，五成五不同意；65 歲及以上，五成同意，四成不同意。
第二，從省籍族群角度看，河洛人，四成四同意「民進黨是最有執政能力的政黨」，五成一不同意；客家人，三成六同意，六成不同意；外省族群，一成八同意，七成八不同意。其中最值得注意的是，河洛人有超過半數不同意，因為在某個意義上，河洛人是民進黨邁向執政最重要的社會基礎。
第三，從教育背景看，除中低教育程度者外，高中/高職及以上教育程度者皆一面倒不同意「民進黨是最有執政能力的政黨」。具體地講，大學及以上教育程度者，三成九同意，六成不同意；專科教育程度者，三成二同意，六成六不同意；高中/高職教育程度者，三成七同意，六成不同意；初中/國中教育程度者，五成三同意，三成八不同意；小學及以下教育程度者，四成八同意，三成不同意。
第四，從政黨支持傾向看，民進黨支持者，八成二同意，一成七不同意；國民黨支持者，2.6%同意，九成六不同意；民眾黨支持者，一成同意，九成不同意；中性選民，二成五同意，六成不同意。由此可見，朝野政黨彼此互看不順眼，對於「民進黨是最有執政能力的政黨」說法，自然南轅北轍，但中性選民一面倒不同意，意味著民進黨的確有不少值得反省檢討之處。
（八）關於民進黨是值得人民信賴的政黨，民調詢問，「它是值得人民信賴的政黨 」。請問您同不同意？
結果發現：18.9%非常同意，25.5%還算同意，21.9%不太同意，28.9%一點也不同意，3.6%沒意見，1.1%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成四同意「民進黨是值得人民信賴的政黨」，五成一不同意。不同意者比同意者多 6.4個百分點。
這項發現傳達一個清楚且重要的訊息，那就是，多數國人不認為「民進黨是一個值得信賴的政黨」，儘管也有四成四這麼認為。這對執政的民進黨而言，是一個壞消息。 政黨值不值得信賴，就像人或候選人值不值得信賴一樣，至關重要， 因為那涉及人民是否放心交付政權。
進一步分析，至少有三點值得一提：
第一，從年齡層看，除了 20-24 歲及 65 歲以上長者外，其他年齡群組皆呈現過半數不同意 「民進黨是值得人民信賴的政黨」 。具體地講，20-24 歲，五成四同意，四成七不同意；25-34 歲，三成九同意，五成八不同意；35-44 歲，四成一同意，五成二不同意；45-54 歲，四成一同意，五成九不同意；55-64 歲，四成六同意，五成二不同意；65 歲及以上，五成同意，三成九不同意。
第二，從教育背景看，除中低教育程度者外，高中/高職及以上教育程度者皆過半數不同意「民進黨是值得人民信賴的政黨」。具體地講，大學及以上教育程度者，四成五同意，五成三不同意；專科教育程度者，三成八同意，五成七不同意；高中/高職教育程度者，四成同意，五成七不同意；初中/國中教育程度者，五成二同意，三成七不同意；小學及以下教育程度者，五成一同意，三成二不同意。
第三，從政黨支持傾向看，民進黨支持者，八成九同意，8.7%不同意；國民黨支持者，6.9%同意，九成二不同意；民眾黨支持者，一成三同意，八成六不同意；中性選民，二成五同意，六成一不同意。中性選民一面倒不同意 「民進黨是值得人民信賴的政黨」 ，在未來選舉競爭激烈的時候，對民進黨可能構成致命傷。
根據上述分析，游盈隆歸納出民進黨的重要形象特質，在過半數台灣人眼中，民進黨有四個正向特質，包括：它是一個主張台灣獨立的政黨，它反共立場堅定，它重視民主、自由與人權；同時，在多數台灣人眼中，民進黨是一個重視經濟發展的政黨。
此外，他也有四個不受多數台灣人肯定的特質，包括：不值得人民信賴、不代表一般老百姓利益、不是最有執政能力、不是清廉的政黨。
更進一步說，民進黨形象中有四個強項、兩大罩門、兩個明顯有待改進之處。四個強項中，反共立場堅定、主張台灣獨立、重視民主、自由與人權、重視經濟發展，都與台灣主流民意契合。特別是，因為被認為主張台灣獨立，有別於其他政黨，使得民進黨獨得廣大台灣獨立支持者的厚愛而獲利。兩大罩門是，清廉與執政能力；除此之外，民進黨在究竟代表誰的利益、是否值得人民信賴等兩大方面，都有很大的努力空間，去改進、修正或釐清。
本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計 、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是 2025 年 12 月 15-17 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling） ，市話70%，手機 30%。有效樣本 1077 人，市話 752 人，手機 325 人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.99 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。
