民進黨的縣市長議員選舉人競選重要主題「將地緣政治紅利轉化為在地生活福利」

民進黨的縣市長議員選舉人選如何配合這次台美經貿十年計劃,轉爲競選重要主題,作爲中央執政的後盾,並落實台美經貿成果於全國各地!

在 2026 年地方大選的前夕，民進黨若要將「台美經貿十年計畫」轉化為選戰動能，核心策略必須是

「將地緣政治紅利轉化為在地生活福利」。這不僅是支持中央執政，更是要讓選民感受到，台美關係的提升不只是台北外交官的事，而是與新竹的晶片、雲林的蔬菜、高雄的碼頭息息相關。

以下為針對民進黨縣市長及議員候選人所設計的「台美經貿十年計畫」行動方案：

一、 核心競選主軸：從「保衛台灣」到「繁榮地方」

候選人應將中央的台美經貿成果，轉譯為地方建設的三大主題：

「全球供應鏈，地方新動能」：強調台美合作帶來的外資進駐與就業機會。

「接軌美國標準，升級在地產業」：利用台美協議中的技術標準，協助地方傳產轉型。

「安全新生活」：將台美合作定位為地方經濟韌性的保障，讓選民感到「選對人，地方才有國際資源」。

二、 縣市長候選人：建立「台美合作示範區」

縣市長層級應聚焦於「制度與環境」的對接，打造具備國際吸引力的招商環境。

推動「台美韌性產業園區」（Strategic Industrial Zones）

具體行動：各縣市應盤點在地優勢（如桃園的物流、台中 精密機械、台南的半導體），爭取與美國各州（State-to-State）簽署經貿合作備忘錄。

訴求：直接對接美國各州的採購需求與技術合作，將縣市政府定位為「招商辦公室」，讓台美貿易倡議的紅利直接降落到地方園區。

建立「數位貿易人才孵化中心」

具體行動：配合《台美 21 世紀貿易倡議》中的數位貿易篇章，由縣市政府與美商（如 Google、Microsoft）合作，在地方設立數位人才培訓基地。

訴求：提供在地青年「不出家鄉也能參與全球貿易」的機會，解決青年外流問題。

強化「地方政府對美招商辦公室」

具體行動：選戰中承諾當選後成立專責小組，對接美國各州駐台辦事處（如 ASOA 美國各州政府辦事處協會），主動出擊爭取美國供應鏈轉移帶來的投資機會。

三、 議員候選人：將「宏觀政策」轉譯為「有感民生」

議員候選人應專注於「基層轉譯」，讓選民了解台美合作如何改善其日常生活。

「農產品進擊計畫」：美規檢疫與品牌化

行動：針對農業選區，說明台美經貿談判如何推動檢疫標準互認。議員應主張建立「美規外銷輔導團」，協助地方農民、漁民將產品賣進美國連鎖超市（如 Costco, Whole Foods）。

亮點：強調「美台友好，農民賺飽」，以實質訂單抵禦政治性的出口禁令。

「中小企業合規輔導」：爭取免雙重課稅紅利

行動：針對工商業選區，宣導 台美避免雙重課稅法案 (US-Taiwan Tax Agreement) 的實質好處。議員可舉辦說明會，教導在地中小企業如何利用減稅優惠，前往美國設點或擴展市場。

亮點：讓傳產老闆感受到，台美關係好，經營成本就降低。

「雙語教育與青年交流」

行動：主張地方政府加碼補助學生參與台美交換計畫、技職教育對接。

亮點：將台美經貿成果與子女競爭力掛鉤，爭取家長選票。

四、 聯合選戰策略：建構「中央、地方、美國」三位一體

為了落實為中央執政的後盾，候選人應採取以下選戰技術：

「經貿紅利」地圖：

民進黨中央應製作全國性的「台美經貿紅利地圖」，標示出各縣市因為台美關係改善而獲得的投資案、就業額、出口增長數。議員候選人隨身攜帶，作為掃街說服的利器。

反制「疑美論」的在地論述：

面對對手的「疑美論」，候選人不應空談政治，而應以「具體利益」反擊。例如：當對手質疑台積電赴美，候選人應拿出在地協力廠商（如化工、材料商）因為台美合作而訂單大增的事實來證明。

「台美友誼點亮計畫」：

在地方舉辦「台美經貿成果展覽」，邀請美國在台協會（AIT）官員或美商代表出席地方活動。這能塑造民進黨候選人具備「處理國際事務、連結強大盟友」的能力，與對手形成鮮明對比。

五、 十年願景行動方案清單（給候選人的政見承諾）

第一年（2026）：各縣市成立「台美經貿對接辦公室」，辦理百場中小企業稅務與標準說明會。

第三年（2028）：每個縣市至少與一個美國城市建立「關鍵供應鏈同盟」。

第五年（2030）：全台 22 縣市均具備與美方標準接軌的數位服務環境。

第十年（2035）：台灣成為美國在印太地區最穩固的「分散式研發與製造中心」，各縣市均有穩定的美商投資與高端就業。

六、 結語

民進黨的候選人必須讓選民看見：台美經貿成果不是冰冷的合約，而是發給地方產業的「全球入場券」。

當選民相信「挺民進黨 = 挺台美關係 = 挺在地繁榮」，這套十年計畫才能真正落實為全國各地的經濟成長，並在 2026 年的大選中轉化為實質的選票，鞏固中央與地方的雙贏格局。