民進黨的一盤棋 將軍藍白合

這幾天賴清德與卓榮泰糾集黨內立委共議如何處理《財政收支劃分法》覆議被否決的局面，基本上由行政院決定是否不副署與不執行，而行政院在此之前已表明要釋憲，且不執行。目前大法官人數不達釋憲標準，行政院似乎決定不副署且不執行，那麼總統似乎也就可以順水推舟不公布？以此邏輯而對外宣告此法未完成全部公布程序，亦即未真正成為法律。那麼，不執行也理所當然，未違反憲法。

在野黨除了批評，拿不出具體的作為，再拖久了，會被人看衰看破手腳。我們的制度破洞很多，又碰上了民進黨破罐破摔，根本已經千瘡百孔，什麼憲法？就是一條政治破抹布，抹在政壇只會越抹越髒，不可能變成乾淨的布，政壇也不可能變得清明乾淨了。台灣政局永無寧日，沒有可能向好發展，這是我們必須誠實面對的政治現實，伊於胡底，只有天知道！

民進黨政府不副署、不執行三讀通過的法律，依照憲法增修條文，要制止阻斷這種一般認為違反憲政的情況，只有從換行政院長入手，提出不信任案，進行倒閣，依據《憲法增修條文》，對行政院長的不信案「如經全體立法委員二分之一以上贊成，行政院院長應於十日內提出辭職，並得同時呈請總統解散立法院」，這也是民進黨期盼的。

民進黨大罷免不成，就希望藍白合倒閣，重選立法院，國民黨與民眾黨不倒閣等於默許支持民進黨違反憲法，胡作非為囉？那麼就這樣混下去，反正行政權握在民進黨手上，卓內閣不副署、不執行等於將立法權作廢，結果有利於民進黨，不利於藍白合。這是綠營下的一盤大棋，不要輕忽。

現在唯一的合理出路在倒閣，壓力在藍白營，但他們好像自以為佔上風。如果賴政府不執行財劃法，許多藍白營縣市可能拿不到錢或足夠的錢，屆時，該怎麼辦？好戲還在後頭呢！藍白害怕或投鼠忌器的是，倒閣後國會就會被解散改選，看樣子是非常沒信心能選贏，所以不敢倒閣吧？因此被民進黨狠狠將了一軍。

當倒閣為憲法規定的唯一正當必需之路時，如果藍白不敢倒閣重選立委，時間一拖久，民心對誰有利？很難說吧？民進黨主政這種不副署、不執行三讀通過的法律情形可能會變成常態，一直要拖到2028改選完事賴下台才行吧？如果賴因此連任成功，藍白就等者被凌遲？（作者為政大國發所博士）