民進黨直轄市議員領表登記起跑 新人老將首日完成手續展現勝選決心

▲民進黨直轄市議員領表登記，新人老將搶頭香完成手續，展現勝選決心。（記者李嘉祥攝）

2026年地方公職選舉將於11月28日舉行，民進黨為及早備戰，相關程序較上一屆期程提前，六都直轄市議員提名作業領表登記自4日起至10日止，臺南市首日有36人領表，新人賴懋慶與老將呂維胤陸續完成登記，展現參選決心；南市黨部也呼籲有意參選者留意相關期日，以保障黨員相關權益。

民進黨南市黨部主委郭國文立委表示，地方大選步調隨著農曆年前黨內初選登記完成後加快，有關里長提名登記，市黨部執委會決議於3月9日至3月13日完成，南市議員初選民調則在3月30日至4月5日進行，約4月初大致底定。

新人賴懋慶、沈震南今日拔得頭香率先領表，賴懋慶為立委郭國文服務處山區特助，長年耕耘玉井、楠西、左鎮、南化，以在地實作精神為鄉親付出，跋山涉水完成各類會勘，耐心協調民眾事務，去年楠西大地震時不忍鄉親受難、農務中斷，「山區囝仔」發揮使命感儘速達成民眾需求，受到鄉親肯定，鼓勵披上民進黨戰袍贏得關鍵一席，翻轉山區艱困態勢。

郭國文主委指出，台灣是民主國家，定期改選是民意展現，透過地方大選檢視民意代表平日服務與政見兌現進度；民進黨為本土執政第一品牌，中央福國利民政策推動需要在地黨公職，尤其地方里長更是扮演民主尖兵角色，黨內優秀同志投入公職選舉，不論是老將與新人，市黨部與所有黨員都會竭力輔選，擦亮民主首都招牌，不辜負支持者疼惜栽培。