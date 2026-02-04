民進黨直轄市議員領表登記首日 台南新人老將爭相領表展現決心

參加市議員初選的兩位新人賴懋慶、沈震南今日拔得頭香，率先領表，其中又以賴懋慶旋即填表並繳交相關登記費用，最受矚目。 圖；民進黨台南市黨部提供

[Newtalk新聞] 2026年地方公職選舉將於11月28日舉行，民進黨為及早備戰，相關程序較上一屆期程都提前，六都直轄市議員提名作業領表登記自今（4）日起至10日為止，為保障黨員相關權益，台南市黨部呼籲留意相關期日辦理。首日領表計有36人，新人賴懋慶與老將呂維胤完成登記，展現參選決心。

市黨部主委郭國文立委表示，地方大選步調將隨著農曆年前本黨初選登記完成後加快，另外有關本黨里長提名登記，市黨部執委會已決議在3月9日至3月13日完成，市議員初選民調也會在3月30日至4月5日進行，亦即4月初大致底定。

兩位新人賴懋慶、沈震南今日拔得頭香，率先領表，其中又以賴懋慶旋即填表並繳交相關登記費用，最受矚目。賴懋慶長年耕耘玉井、楠西、左鎮、南化，身為立委郭國文服務處山區特助，用在地實作精神，竭力為鄉親付出，跋山涉水完成各類會勘，耐心協調民眾事務，去年楠西大地震，不忍鄉親受難，農務中斷，「山區囝仔」發揮使命感，儘速達成民眾需求，不少人鼓勵披上民進黨戰袍，翻轉山區艱困態勢，贏得關鍵一席。

郭國文說明，台灣作爲民主國家，定期改選是民意展現，地方大選不僅檢視平日服務與政見兌現進度，民進黨作為本土執政第一品牌，中央福國利民政策推動，更需要在地黨公職反映，尤其地方里長更是扮演民主尖兵角色，黨內優秀同志投入公職選舉，不論是老將與新人，市黨部與所有黨員同志，將竭力輔選，擦亮民主首都招牌，不辜負支持者疼惜栽培。

