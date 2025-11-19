民進黨硬起來了！11位南部綠委傾巢而出 誓言對抗「惡修財劃法」

即時中心／高睿鴻報導

去（2024）年國民黨強勢推動《財政收支劃分法》修法，結果不僅事後才發現「公式出包」，導致統籌分配稅款345億分配不出去，徒增中央、地方之間的矛盾；更是一路挨批重北輕南、重東輕西、重離島輕本島等問題。結果，藍營聯手民眾黨，日前再挾人數優勢，強行通過修正案、卻依舊未解決上述問題。對此，民進黨立委賴瑞隆今（19）憤怒號召10位南部立委，共同召開記者會要求藍白改錯、重視南部發展與人民權益。

賴瑞隆表示，財劃法從去年到今年兩次重修，南部人都被漠視犧牲，「南部人不是塑膠做的！也不是細漢！」。他怒轟，藍白財劃法重北輕南，南部人絕不接受，這兩次財劃法修法，對南台灣極不公平；以台南、高雄、屏東為例，台北市增加400多億、但高雄卻實質損失200億，台南與屏東同樣受到重傷。「藍白暴力修法重北輕南，我們絕不接受，也無法忍受」，他說。

接著，賴瑞隆強調，立法院必須重新修正財劃法、還給南部人民公平正義，特別是在這次的財劃法，許多計算方式與指標，都明顯對台北有利；另一方面，影響南部的土地面積、老年人口、農業結構、環境承擔等因素，通通被漠視，嚴重影響南部財政公平。因此他說：「我們要求，重新修正藍白版重北輕南財劃法，維護高雄、屏東、台南等南部地區合理的權益」。

賴瑞隆也強力譴責國民黨立委柯志恩，認為柯身為智庫執行長，竟提出「台北首都加3%」條款，讓台北富者更富，南部窮者更窮，這根本是犧牲高雄台南屏東的權益。「請柯志恩出來說明、道歉，犧牲高雄、傷害高雄的人還想選舉，高雄人絕不接受！」，他說。

民進黨南部立委集結反對財劃法。（圖／民視新聞翻攝）

台南立委郭國文則表示，藍白這次突襲修法，根本沒有解決烏龍公式、也沒有處理城鄉差距擴大、更導致中央將被迫違法舉債。他質疑，藍白明知公式烏龍非修不可，為什麼不是優先更改，避免這345億發不出去？反而是先修法，要求中央增加舉債？「從頭到尾，藍白都沒有想要好好修正財劃法、沒有提出可永續發展的法案；現在的財劃法就是一部惡法，必須盡快修正！」，他說。

陳亭妃則強烈批評，藍白陣營以「似是而非」的藉口強行修法，直言這次的《財劃法》版本根本是走倒退陸、故意讓南部吃虧。她強調，國民黨執政縣市，動不動就指控中央減少補助，但事實是，中央從未少給地方一分錢；無論校園冷氣、生活圈道路建設、治水預算，全都是中央買單，不分藍綠、資源一視同仁。

因此她痛批，藍白此次修法，等於重新分配北部與南部的資源，將民進黨政府這幾年努力縫合南、北差距的成果，全部拉回原點，使南部再次被犧牲。陳亭妃續指，真正的結構性問題，例如工廠設在台南、造成地方負擔，但營運中心放在北部、稅也繳在北部，這種不公平的稅收制度，藍白卻完全不處理；反而用錯誤方式修法，讓南部人民剝奪感更深。

綜上述，陳亭妃呼籲，《財劃法》本來就應討論農業、工業及區域資源差距等核心議題，而不是像藍白一樣亂修、誤修，將南部往後推。她嚴正要求，南部不能被偏廢、不能被欺負，各位南部立委也都應該站出來，明確反對這個剝奪南部權益的藍白版本。同時，更點名未來想參選縣市首長的人，一定要勇敢表態，站出來反對這個不公不義的惡法，「南部人民都在看」。

民進黨南部立委集結反對財劃法。（圖／民視新聞翻攝）

賴惠員則說，藍白強推的財劃法不僅粗糙、不公平，更讓台南成為最大受害者之一。不但讓台南每年減少42億元中央補助，同時將老農津貼、健保、醫院校舍等支出大量移轉地方；這導致台南需額外負擔270億，最終形成超過312億元的財政黑洞，直接掐住道路整建、治水、社宅、長照等重要建設的喉嚨。

她繼續批評，藍白將人口與營業額權重拉高到75%，完全有利北部，讓台南科學園區全國最高的產值，無法反映在分配上，形成「繳稅北部收、成本南部扛」的極端不公。而且，若依藍白版本執行，中央明年將被迫舉債5600億、違反公債法，連救災能力都可能喪失。因此，賴惠員呼籲，南部不能再被犧牲，支持行政院勇敢捍衛憲政，提出專業公平的版本，讓台灣財政真正回到正軌。

林俊憲則表示，新版財劃法明顯獨厚北部，將加劇南北失衡。以台南市為例，明年雖獲配497億統籌分配稅，較今年增加174億元，但仍是6都中分配最少、增幅也敬陪末座。他指出，此次修法將「營利事業營業額」比重拉高至75%，但南科產值早已超越竹科，卻因主要稅籍地設在新竹，使南部實質貢獻的經濟成果被其他縣市攤走，嚴重不公。

他續指，行政院即將提出的財劃法草案，在調整各項指標權重的同時，也新增「農林漁牧就業人數及產值」作為分配項目，以回應南部縣市長期在農漁業的投入與辛勞，有助於資源、更符合地方實際需求。所以林俊憲呼籲，在野黨應將全國人民的共同利益，置於政黨利益之上；並應支持院版修法，讓台灣的財政分配真正走向公平。

民進黨南部立委集結反對財劃法。（圖／民視新聞翻攝）

許智傑也痛批藍白版《財劃法》，迫使中央舉債 5600 億、讓每位國人背上2萬4000元債務；而且，藍白更荒謬的是「搶權不會用、分錢不會算」，他們要求中央刪減預算，難道要刪國防預算、教育預算、治水預算嗎？這幾年，高雄在陳其邁市長領導下，不僅零舉債、還積極還債；他自己擔任鳳山市長期間，同樣也是大幅還債。然而，財劃法將這些還債成果通通破滅，高雄在新版財劃法，財源一口氣減少174億元，等於是懲罰做得好的縣市、獎勵表現不好的縣市。「我堅定支持行政院版本與五大原則，捍衛國家財政安全與南高屏的未來」，他說。

李昆澤也呼籲藍白停止惡修財劃法，不要走回重北輕南的老路；他強調，高雄委員們已共同提出新的財劃法版本，透過指標調整讓財劃法重回正軌。內容包含：調整人口與營業額比重、土地面積權重，並新增高齡人口、糧食安全與環境負荷3大平衡指標，確保南部、環境敏感及高齡者的權益。「未來等行政院版本進到立法院，希望藍白能夠真正認真討論，不要盲目推動剝削南部，獨厚北部的版本」，他說。

林岱樺則指出，此次修法雖加入「補助款不得低於今年及過去10年平均」的保障條款，但最關鍵的分配公式依舊未改，地方財政長期不公平的結構，也完全沒有解決。「錢不一定會變少，但分配依然不公平」，她強調說，南部地區土地廣、人口老化快、產業結構不同，若仍用北部導向公式，財政落差只會擴大。

綜上述，她呼籲各界支持行政院版財劃法，因為該版本納入土地面積、生態保育、農業人口、高齡與幼年人口等指標，也將工業從業人口列入考量，更能回應高雄等承擔空污、水電負載的城市需求。林岱樺強調，地方要的不是特權，而是公平起跑點。她並建議，由高雄市長陳其邁整合各立委意見，形成「高雄版財劃法」共同對外，讓中央與地方從競爭走向共榮；「守護高雄，就是守護公平」，她說。

民進黨南部立委集結反對財劃法。（圖／民視新聞翻攝）

邱議瑩則接著指出，藍白版財劃法嚴重「獨厚台北」，不但讓台北市在統籌分配款中拿到707億、高雄僅507億，連企業總部集中北部，所造成的稅收失衡，也讓承擔汙染與工業風險的南部縣市長期吃虧。她強調，支持行政院版本，應重新檢討營業稅額分配，讓人口多、土地大、承擔重工業與海洋維護成本的城市，都能獲得合理對待。

邱議瑩還點名國民黨立委柯志恩「跟著黨意走」、支持對高雄極度不公平的修惡版本；她呼籲，修法應回到公平分配、永續發展與六都平衡的原則。

徐富癸則認為，經過這樣不公平的財劃法，對於未來很多的交通建設，尤其屏東縣，無論是高鐵捷運、甚至屏南快速道路、高屏二快，未來都可能遭逢巨大變數。這些重大交通建設一旦落空，南高屏的發展就會岌岌可危。他痛批，要選高雄市長的柯志恩是屏東人、要參選屏東縣長的蘇清泉委員，同樣也是屏東人！「他們不只對不起高雄，更對不起屏東，財劃法會破壞未來屏東的發展，以及均衡台灣的理念」，他說。

鍾佳濱則表示，現行這部財劃法有其嚴重瑕疵，實可稱為惡法。但令人遺憾的是，上週該法又再度以倉促、草率的方式被處理，不但採取黑箱立法手段，且透過修正細節掩蓋實質問題。再者，雙北等都市不斷質疑自己已成為最大受益者，因而不願繼續接受院版財劃法的討論。但去年的修法，使直轄市受益甚多，以台北市為例，市長蔣萬安已將明年度預算送交市議會；台北市目前接近零負債，財政相對充裕。

鍾佳濱質問，雙北「富裕而無處可花」、負債近乎為零；相比之下，南部多數地方政府則面臨分配不足、財源匱乏的困境，情何以堪？

鍾佳濱呼籲，對於今年再度修訂的財劃法，立法院與韓院長應慎重處理。該法去年延宕至3月才送出；今年已是11月，請在行政院版財劃法出爐後，給全國各縣市首長、主計單位與財政專家充分檢視與討論的時間，審慎評估該法是否能真正促進地方發展均衡。鍾佳濱認為，兩度由藍白多數匆促通過、程序有瑕疵的財劃法，恐將使南北差距加深、城鄉財源分配的不均持續惡化。

最後，眾人共同呼籲，南部人絕不是細漢仔！「面對不公不義，他們會挺身而出，停止荒謬修法，導正重北輕南錯誤思維，讓南部人得到應有的公平正義」，他們說。

