民進黨確定初選政見發表會形式！台南、高雄有「提問」環節

民進黨確認高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選政見發表會形式。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 民進黨2026高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選競爭激烈，將於明年1月中民調定勝負。對此，民進黨今（27）日舉行電視政見發表會協調會議，其中，嘉義縣採「申論、結論」形式舉行，台南、高雄則採「申論、提問、結論」進行。據了解，提問環節預計由黨中央洽詢專家、學者或媒體人，並經由各參選人同意後擔任。

民進黨今上午分別舉行2026年嘉義縣長、台南市長、高雄市長提名初選電視政見發表會協調會議。發言人吳崢表示，依民進黨第21屆第53次中常會決議，主要選務日程，11月24日至28日為政見會事宜協調期；12月22日至2026年1月4日為辦理政見會期間。

吳崢表示，協調會議由副秘書長何博文主持，三縣市長初選參選人，嘉義縣黃榮利、蔡易餘，台南市林俊憲、陳亭妃，高雄市林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆均指派代表出席，並由選對會代表張宏陸一同出席。

其中，嘉義縣長提名初選電視政見發表會，會中決議採「申論、結論」形式舉行；台南市長、高雄市長提名初選電視政見發表會，會中決議採「申論、提問、結論」形式舉行。政見發表會時間，決議由中央黨部與承辦單位協調適合日程後，抽籤決定三縣市舉辦日程；政見發表會相關執行細節，決議授權由中央黨部擬定之。

