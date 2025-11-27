民進黨確定徵召蘇巧慧參選新北 陳品安出戰苗栗

台北市 / 綜合報導

民進黨持續布局2026大選的縣市首長人選，昨(26)日下午，中執會也通過徵召立委蘇巧慧競選新北市長，以及苗栗縣議員陳品安參與苗栗縣長選舉。另一方面，國民黨通過2026年縣市長選舉候選人提名特別辦法，提到會跟民眾黨合作，成立協商小組，「藍白合」的研訂策略正式啟動。

民進黨中執會，昨日正式通過2026年新北市以及苗栗縣，縣市首長的提名人選，苗栗縣派出律師出身的現任議員陳品安，對決要求連任的現任縣長鍾東錦。陳品安提到轉折點，就是2013年苗栗苑裡，民眾發起抗議反對風力發電機設立，她在反瘋車運動，以義務律師身分協助鄉親辯護，2018年以無黨籍身份當選苗栗縣議員，2022年以第一高票連任，要延續這股氣勢乘勝追擊，角逐縣長大位。

而在新北市，民進黨要派出現任立委蘇巧慧，蘇巧慧端出政策牛肉，要證明自己能當最佳人選，新北市長參選人，其他政黨，民眾黨主席黃國昌持續表示意願，國民黨部分有台北市副市長李四川、新北副市長劉和然有意角逐，但國民黨台北市議員李明賢在網路節目表示，劉和然的文宣跟競選團隊到明年1月中後就會陸續離職，對於李明賢的說法，劉和然簡短回應說「這故事情節很離奇、聽聽就好」。

但近期，李四川也被發現動作頻頻，積極在組建團隊。國民黨不管是李四川或劉和然出線，也關係到黃國昌會不會退讓，讓藍白合在新北市的布局，還留下問號。但藍白積極合作，國民黨中常會在昨日，針對明年的縣市首長成立工作小組，雙方建立幕僚溝通窗口，國民黨派出組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲，民眾黨則是由秘書長周榆修、立法院黨團主任陳智菡作為對口，負責聯繫兩黨幕僚作業。為了鋪陳兩黨明年地方選舉合作，國民黨中央將在提名辦法中，納入藍白合條款，送中常會通過後，就會開始運作。

