民進黨確定提名鄭朝方角逐新竹縣長 賴清德明將親自授彩帶

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民進黨在新竹縣長提名終於拍板，確定提名竹北市長鄭朝方角逐大位，明將正式宣布徵召。（翻攝自鄭朝方臉書）

先前民進黨新竹縣黨部辦理鄉鎮市長等提名登記時，未見鄭朝方前往登記，當時引起外界許多揣測。如今民進黨在新竹縣長提名終於拍板，確定提名竹北市長鄭朝方角逐大位，據了解，民進黨明（10）日正式徵召鄭朝方後，將由黨主席賴清德親自為他披上競選彩帶。

面對九合一選舉逐漸到來，各黨派陸續在不同地方，推派出適合的人選。上個月民進黨新竹縣黨部辦理鄉鎮市長等提名登記時，未見鄭朝方前往登記，引起外界許多揣測。

當時有媒體報導，民進黨高層透露，鄭朝方已答應接受徵召將角逐新竹縣長。不過此消息被鄭朝方否認了，並強調這是子虛烏有的消息，並未對外提到已接受徵召的事。

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此事件相隔一個月後，根據《自由時報》報導，民進黨終於拍板，確定提名竹北市長鄭朝方角逐新竹縣長，預計在明天上午選對會正式徵召鄭朝方，下午將由賴清德親自為鄭朝方披上競選彩帶。

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