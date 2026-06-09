民進黨確定提名鄭朝方角逐新竹縣長 賴清德明將親自授彩帶
先前民進黨新竹縣黨部辦理鄉鎮市長等提名登記時，未見鄭朝方前往登記，當時引起外界許多揣測。如今民進黨在新竹縣長提名終於拍板，確定提名竹北市長鄭朝方角逐大位，據了解，民進黨明（10）日正式徵召鄭朝方後，將由黨主席賴清德親自為他披上競選彩帶。
面對九合一選舉逐漸到來，各黨派陸續在不同地方，推派出適合的人選。上個月民進黨新竹縣黨部辦理鄉鎮市長等提名登記時，未見鄭朝方前往登記，引起外界許多揣測。
當時有媒體報導，民進黨高層透露，鄭朝方已答應接受徵召將角逐新竹縣長。不過此消息被鄭朝方否認了，並強調這是子虛烏有的消息，並未對外提到已接受徵召的事。
此事件相隔一個月後，根據《自由時報》報導，民進黨終於拍板，確定提名竹北市長鄭朝方角逐新竹縣長，預計在明天上午選對會正式徵召鄭朝方，下午將由賴清德親自為鄭朝方披上競選彩帶。
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綠營拍板鄭朝方戰新竹縣長！媒體人喊看不懂：放棄竹北去選必敗的
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民進黨明拍板公布鄭朝方選新竹縣長 鄭幕僚：本人「沒有要回應」
民進黨新竹縣長提名作業一波多折，據傳明天將拍板宣布由竹北市長鄭朝方上陣，還將由兼任黨主席的總統賴清德親自主持提名記者會，並替鄭朝方披上競選彩帶。對此，鄭朝方今天下午形同失聯般，不接電話，也沒有閱讀記者的查證訊息。只是稍後由幕僚表示，他一直在會議當中，對明天記者會等相關事情「沒有要回應」。
藍營彰化市長人選兩強爭霸 徵召或民調？二次協調仍無果
國民黨彰化市長選舉遭逢縣議員温芝樺、彰化市民代表會主席陳文賓兩強爭霸，日前黨內協調未果，今日進行二次協調，陳表態希望黨進行徵召或開放，溫主張初選民調，兩人會前都強調參選到底，協調再次無果，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，雙方無共識，提名小組將在3天內提出雙方較能接受的提名方式，供2人參考。
縣長選定了！前彰化市長邱建富今遞退黨申請 轟民進黨「失去創黨精神」
彰化縣長選戰再掀波瀾，民進黨籍前彰化市長邱建富在黨內初選失利後，9日正式向縣黨部遞交退黨申請，結束近40年黨齡生涯，並宣布將以無黨籍身分參選下屆彰化縣長。邱建富批評民進黨已逐漸偏離創黨精神、黨內民主空間遭壓縮，希望跳脫政黨框架直接向縣民負責。消息曝光後引發兩極反應，支持者肯定其跨黨派整合能力，也有反對者痛批是「背骨仔」、「輸不起」。對此，邱建富強調，政治不應製造敵人，能獲得跨黨派支持反而是優勢，未來將持續爭取中間選民認同。
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