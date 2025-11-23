民進黨確定派「他」選宜蘭縣長！賴清德大讚：專業、正派、溫暖
即時中心／高睿鴻報導
民進黨先前與公民同行，協助推動「全國大罷免」運動，可惜成效不佳，1席都未能罷掉；為了在下次2026年大選站穩腳跟，最近全黨皆已積極展開戰略布局。總統賴清德昨（22）天晚上，更在親自參加「新北市宜蘭同鄉會」時，大力為新北市長候選人蘇巧慧、宜蘭縣長候選人林國漳拉抬人氣；而對於當前知名度較低、但卻不缺專業度的林國漳，賴清德更是大篇幅力薦，盼鄉親能踴躍相挺。
賴清德說，林國漳有3個正面特質，包括專業、正派、溫暖。總統表示，當縣市長一定需要專業；且另一方面，正派也很重要，若首長無法正派，將難以推動交通、醫療等各種建設，因為做之前就會先出問題；最後則是溫暖，必須具備關心人民、疼惜弱勢的心情，且對宜蘭必須有感情。綜上所述，賴清德認為，林國漳的確符合這些條件。
因此，面對台下的群眾，賴清德也高喊說：「在這邊要向大家拜託，請大家支持正派、專業、溫暖的林國漳大律師？好不好，讓宜蘭縣大進步、為了宜蘭的發展，在這邊向大家拜託」。此時，林國漳也從台下趕緊起聲，揮手向全場來賓致意。
除了林國漳以外，蘇巧慧昨天也勤跑基層，一早先前往新北樹林濟安宮。她說明，濟安宮是樹林地區很重要的信仰中心，自己身為樹林當地的立法委員，很早就收到邀請，所以特別將時間留下來，一起共襄盛舉。蘇進一步表示，自己也邀請總統、副總統等人，而副總統蕭美琴也是一早就來了；而晚上的新北宜蘭同鄉會，也會碰到總統賴清德、前立法院長游錫堃等人。
蘇巧慧強調，無論參加什麼樣的活動，大家的目標都是讓地方更好。
