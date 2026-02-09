民進黨祝賀高市早苗 期待台日攜手為印太和平穩定繁榮做貢獻 3

針對日本昨日完成眾議院大選，民主進步黨今（9)日向日本致上誠摯祝賀，恭喜日本順利完成選舉，也祝賀自由民主黨與執政聯盟夥伴日本維新之會在選舉中取得勝利，獲得日本人民的再次託付。

民進黨表示，祝賀由首相高市早苗所領導的執政團隊在選舉中獲得支持，並期待其在完成國會相關程序後，持續帶領日本穩健前行。民進黨指出，高市首相在政策上持續強化日本防衛力量，並延續前首相安倍晉三所推動的印太安全與區域合作策略，展現積極作為，其相關立場也長期受到台灣社會的高度關注。

民進黨指出，日本政府所展現的政策方向，與總統賴清德多次強調透過經濟安全與供應鏈合作強化區域穩定、加強與理念相近夥伴合作、共同維護區域和平穩定的治國方向相互呼應。台灣與日本同為民主夥伴，面對快速變動的區域情勢，雙方在理念與責任上具有高度一致性。

民進黨強調，台日共享自由、民主、人權與法治等核心價值，雙邊在經貿、科技、安全、文化及民間交流等領域，長期維持緊密且實質的合作關係，為彼此社會與經濟發展奠定穩固基礎。

民進黨最後表示，期待台日關係在既有良好基礎上持續深化，未來也將與日本各政黨保持密切交流與合作，攜手因應區域與全球挑戰，共同為印太地區的和平、穩定與繁榮作出積極貢獻。

此外，針對中共依《港區國安法》以多項罪名，將香港壹傳媒創辦人、民主運動重要象徵人物黎智英重判20年有期徒刑，民進黨中國部發表聲明，表達最嚴厲的譴責，直指香港在中共威權統治下遭到毀滅性打擊，形容此判決是「香港民主最黑暗的一天」。

民進黨中國部指出，過去數年來，香港人民為追求民主與自由多次走上街頭，卻遭到中共當局一次又一次的鎮壓，異議者、新聞工作者與公民社會被系統性打壓，司法獨立遭到瓦解，人權狀況全面惡化，已公然挑戰民主自由與普世價值。

民進黨中國部表示，中共當局不僅無視港人正當訴求，更悍然背棄「一國兩制、五十年不變」的承諾，透過一連串「國安惡法」全面掌控香港，藉由司法手段打擊異議聲音，鞏固威權統治，黎智英並非中共極權統治下的第一位受害者，也不會是最後一位。只要中共持續威權統治，將會有更多民主人士步上相同命運，成為獨裁體制下的無辜受害者。

民進黨中國部指出，人民才是國家的主人，司法本應是保障人權的最後防線，而非政權用來清算異議的工具。該部門嚴正呼籲中國政府，立即停止以《國安法》進行政治迫害，並立刻釋放黎智英及所有遭不當關押的香港民主人士，尊重香港人民追求民主與自由的正當權利。

