民進黨禁小紅書只為繼續染綠 ／何溢誠

何溢誠（臺灣青年聯合會理事長）

內政部以「小紅書」15項資安指標不達標且自2024年迄今已涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬餘元，又因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空為由，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間1年；後續將視該公司是否善意回應、主動配合台灣相關法規並確保人民數位安全，再研議後續處置。

「小紅書」紅遍兩岸，為資訊、知識，汲取的平台渠道，其內容以生活分享、影視戲劇、時尚美妝、旅遊攻略為主，與政治議題關聯度極低。近年來，「小紅書」越來越受台灣民眾歡迎，尤其台灣年青人更對點閱「小紅書」情有獨鍾。2022年2月「小紅書」一度登上台灣iOS應用商店免費榜冠軍，2024年「小紅書」在台灣已擁有300多萬名活躍用戶，且日均使用時長45分鐘，高於全球平均水準。

從數發部網路詐騙通報查詢網資料顯示，Facebook詐騙占比超7成，Thread和Instagram合計占2成，而「小紅書」涉詐案例微乎其微。據統計，2025年1月至10月，警方針對假投資廣告的行政處分中，Meta（Facebook、IG）占比達97.4%，Google（YouTube）占2.6%，「小紅書」並未被列入統計。

賴政府對詐騙大本營Facebook束手無策，卻對「小紅書」驟下殺手，完全不符比列原則，抓小放大、因噎廢食，凸顯遇美就軟、逢中必反的選擇性封鎖。早在今年5月，陸委會便表示高度懷疑小紅書是統戰工具，揚言從法制面管制，如今果真如願以償、一刀切封禁。

民進黨因為害怕台灣年青人看到大陸吃得起茶葉蛋、廁所有門、高鐵有靠背的真實生活，吃好、玩好而心嚮往之，試圖通過封禁維持其構建的「信息繭房」，利用兩岸資訊不對稱鞏固唯綠是從的意識形態，繼續以內循環方式宣揚台獨敍事。

只是連川普都不敢關TikTok了，賴清德貿然禁「小紅書」，難道不怕遭反噬？(圖翻攝網絡)