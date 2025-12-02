民進黨秀誠意願協助公投 民團強調「公民行動」：不是來求助

人民作主志工團發動公投，盼廢止在野黨推動的憲法訴訟法等法案。（圖片來源／胡智凱攝影）

近期有民間團體「人民作主志工團」提出多項公投提案，目標是廢除在野黨推動通過的「憲法訴訟法」、「公職人員選罷法」等政治性法案。對此，民進黨本（2）日於中央黨部與民團會晤交換意見。

據轉述，民進黨於會中展現高度誠意，願意幫助公投，不過民團則強調這是「公民行動」，不是來求助的，也強調只要自我認同是台灣人且支持公投提案，歡迎每個人都來參與。

廣告 廣告

民團訴求廢除藍白惡法，民進黨會晤交換意見

民間團體「人民作主志工團」提出多項公投提案，包括廢除在野黨所提「憲法訴訟法」癱瘓憲法法庭；廢除在野黨所提「公職人員選罷法」罷免提議需附身分證影本案；廢除在野黨所提「公職人員選罷法」罷免連署需附身分證影本案等。

截至目前為止，第一案廢除在野黨所提「憲法訴訟法」已連署超過2萬人，不過連署門檻高達29萬3228人，期限至明年1月30日止，時間僅剩2個月。綠營人士因此初步評估，通過連署門檻的難度相當高。

對此，民進黨2日下午於中央黨部與公投民團會晤，並由政策會及社運部與民團對接及建立聯繫窗口。政策會執行長暨立委吳思瑤表示，黨中央跟民團會面以凝聚共識。她並點出，藍白近日強推「公投亂大選」勢必有高度爭議的公投案跟選舉綁在一起，民進黨要觀察、反制在野黨可能提出的議案。

民進黨熱情願幫忙，民團強調是公民行動

人民作主志工團志工、公投領銜人趙偉程本日受訪表示，會議中民進黨相當有誠意、有熱情，想要了解公投的推展，也積極提到有無需要幫忙。不過他強調，民團的態度很客氣，因為這是一個公民行動，所以不是來具體提出任何幫忙的請求，但是很樂意來說明發起公投的初心與目前的進展。

趙偉程坦言，確實有一些比較艱困與艱難之處，在近10天以前的連署狀況不是那麼理想，但同時有很多非政府組織提供幫助，近期則有很多年輕人伸出援手，民團都非常感激，也都把這些情況跟民進黨交流。

針對是否接受民進黨的幫助，人民作主志工團長陳天壽受訪表示，民團的態度是採取開放式，只要自我認同都是台灣人，只要支持人民作主志工團所提出的公投，歡迎全國每一個人都來參與。

民進黨是否提出公投？黨內態度審慎

針對民進黨會否主動提出公投案，吳思瑤認為，這還需要審慎討論。不過她也說，如果民進黨提出公投案，用意當然是要以「更大的民主來搶救民主」，議題絕對會扣著立法院過去一年半來毀憲亂政的相關議案。

民進黨秘書長徐國勇昨日也態度審慎，他表示，要如何與民團合作都必須從長計議、審慎以對，對每件事都要看整個時程，希望大家再去思考一下時程，而民進黨也不排除如何讓公投跟其他大選綁在一起。

「如果有機會，不排除來談，如果真的要綁大選，也要跟大選一起來投票才有意義」，徐國勇也提醒：「目前民團已提出的憲法訴訟法公投，因為必須在成案後3到6個月內投票，所以無從綁定2026大選。」

公投綁不綁大選？民進黨左右為難

儘管徐國勇認為公投要綁大選來一起投票才有意義，不過吳思瑤本日則認為，公投綁大選就是公投亂大選，極有可能打擊選舉的公正性，也可能藉由「邊投票邊開票」影響選舉結果。

吳思瑤抨擊，如今藍白以逕付二讀、過水協商、表決碾壓的蠻橫方式，使得公投綁大選在立法院沒有討論，便直接被迫上路。她並回憶，2018年的亂象大家仍記憶猶新，當時藍白刻意公投綁大選，就是要用政治動員操弄民主選舉。

因此，吳思瑤認為，面對公投議題，民進黨作為執政團隊，務必要確保選務的順利進行，這非常艱鉅，亂象也可以想見，但執政團隊還是要想方設法提早因應，讓選務作業可以順遂進行；而針對民團發動了公投案，民進黨須持續觀察是否要參與。

(原始連結)





更多信傳媒報導

龍涎居2026年菜支持在地好魚 採用鮪豐水產國產章Q驗證優良龍虎斑

從山地義診到跨國宣教：78歲仍奔走東南亞與偏鄉 翁瑞亨獲「國際醫療典範獎」

樹立智慧醫療標竿 聯新國際醫院攜手 SurveyCake 打造無紙化醫療生態

