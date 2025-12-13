民進黨私下接觸拋「換掉柯建銘」換重啟互動？黃國昌嗆：省省吧

記者陳思妤／台北報導

藍白靠著人數優勢在立法院多項法案中輾壓執政黨，行政院提出覆議案也都遭到在野黨否決，為解決僵局，有媒體報導稱，綠營高層想要以換掉立法院黨團總召柯建銘為條件，來換取和民眾黨重啟互動。對此，民眾黨主席黃國昌今（13）日稱，三週前就收到風聲說民進黨要透過媒體放話，但他必須要說，「請民進黨省省吧！」

《ETtoday》報導指，綠營面對朝小野大的局勢，有高層向民眾黨表達，願意以換掉柯建銘作為條件，希望重啟兩黨之間互動。對此，黃國昌今天受訪時稱，民進黨透過不具名的放話，說要以換掉柯建銘作為跟民眾黨溝通的代價、籌碼或者是條件，「我必須要說，請民進黨省省吧！」這種廉價的政治放話，只是用無用的手段掩飾自己的無能。

「我可以非常清楚告訴所有媒體朋友以及台灣社會大眾」，黃國昌稱，三個禮拜前，就已經收到民進黨接下來要透過媒體放話，進行政治操作的風聲，三個禮拜前就聽到這樣的消息，「請容我嚴正告訴台灣社會，台灣民眾黨不會介入他黨的事務」。他說，賴清德要拿柯建銘的頭來祭旗，那是民進黨的家務事。

黃國昌批評，賴清德只會用無用的手段掩飾自己的無能，與其繼續玩這種古老時代的宮廷政治伎倆，他再次誠懇呼籲賴清德，今天已經給了三個解方，包括請遵守法律、公正執法，如果真的有溝通誠意，就開大門走大路與在野黨領袖公開對談。

黃國昌又說，「好好告訴台灣人民為什麼賴清德可以不守法，其他的人民是不是也可以不守法？還是台灣現在變成獨裁特權的國家，不守法的特權只有賴清德、只有民進黨有？」

黃國昌稱，賴清德跟柯建銘目前水火不容，相信媒體朋友回立院問問就知道了，賴清德要換掉柯建銘，那是民進黨的家務事，民眾黨不會介入。但至於民進黨是否有跟民眾黨接觸，黃國昌說，「在這邊公開講沒有」，如果有，那就請記者公開人事時地物，民進黨派過誰又跟民眾黨什麼人做這樣的接觸，如果舉不出這樣的事證，就請停止配合民進黨放話。

