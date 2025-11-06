民進黨秘書長徐國勇談詐騙：新加坡用鞭刑「非民主國家」

民進黨秘書長徐國勇昨（5）日直播節目發言又起爭議，提到詐騙問題時，他稱台灣治安在亞洲僅次於有鞭刑的新加坡，但鞭刑不符合人道，所以新加坡不是一個完全自由民主國家。

徐國勇資料照。（圖／中天新聞）

徐國勇上民進黨YT直播節目「午青LIVE」，之前爆出「沒有台灣光復節」言論，昨日又大談台灣主權問題，他坦承祖先來自於中國沒錯，他祖先來自於泉州，但他是台灣人，因為國家的要件只有人民、領土、主權、與他國交往的能力，血緣、語言、宗教、文化並非構成國家要件。

徐國勇資料照。（圖／中天新聞）

針對詐騙問題，徐國勇稱全世界詐騙都很多，台灣不是唯一的國家，大家不要說台灣詐騙這麼多真丟臉，其實在犯罪學裡面，台灣並不是犯罪率最高的國家，聯合國的網站顯示，台灣的犯罪率比日本低，在亞洲僅次於新加坡。

徐國勇這時說，但因為新加坡有鞭刑，鞭刑不符合人道，因此新加坡不是一個自由民主的國家，是一個半自由、半民主的國家，並不是完全自由民主國家。

洪孟楷資料照。（圖／中天新聞）

國民黨立委洪孟楷向媒體表示，徐國勇這番言論非常不恰當，徐身為執政黨秘書長，不應隨意批評其他國家的治理。

洪孟楷更痛批，徐國勇自己當過內政部長，台灣詐騙案居高不下，徐國勇如何能沾沾自喜說台灣治安好？新加坡詐騙金額僅台灣的4分之1，卻通過法律對詐騙犯實施鞭刑，反觀台灣司法總是輕放詐騙分子，到底還要縱容詐騙集團多久？

