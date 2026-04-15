民進黨稱惠台措施「糖衣毒藥」 國台辦嗆：去問百工百業要不要

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針對「鄭習會」後大陸宣布的10項惠台措施，民進黨指控是「統戰脅迫」、「糖衣毒藥」。大陸國台辦今（15）日於例行記者會做出強硬回擊，諷刺民進黨的做法是遭到台媒譏諷的「膝跳式反應」，同時反問「民進黨當局應該去問問台灣的百工百業，這10項措施好不好？要不要？不是在這裡抹黑污蔑，少說空話，多做實事。」

大陸國台辦發言人陳斌華。 （圖／翻攝《央視新聞》）

民進黨「膝跳式反應」抗中 陸國台辦：見怪不怪

大陸國台辦15日舉行例行記者會。有記者問及，對於大陸發布十項促進兩岸交流合作政策措施，民進黨稱，這次多項措施屬於把「交流工具化、經貿武器化的統戰脅迫作法」。大陸對此有何評論？

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大陸國台辦發言人陳斌華回答表示，每當大陸出台惠及台灣同胞的舉措，民進黨當局都通通抹黑；凡是有利於增進台灣同胞利益福祉的事，他們就極力反對。這種做法被台灣媒體譏諷為「膝跳式反應」條件反射，遭到島內社會各界普遍批評和反對。

陳斌華表示，奉勸民進黨當局多傾聽島內民意，多做促進兩岸交流合作的事，而不是與民眾為敵，擋民眾獲利。

鄭習會後 大陸宣布10項惠台措施。 （圖／《新華社》）

據《ETtoday》報導，針對記者追問「對台十項政策措施」被陸委會解讀是「糖衣毒藥」時，陳斌華則指，民進黨極力的反對的做法，兩岸的輿論「見怪不怪」。

陳斌華反問，「我想台灣民進黨當局應該去問問台灣的百工百業，這10項措施好不好？到底要不要？不是在這裡抹黑污蔑，少說空話，多做實事。」

據報導，大陸國台辦發布的「十項措施」，被視為2026年「鄭習會」後的首波政策紅利，內容精準對接台灣農漁民、觀光業者及尋求大陸發展機遇的青年族群。此外，外界也關注，隨著大陸宣布上海、福建赴台自由行，民進黨最後如何應對的態度，以及兩岸民間交流的熱度是否會突破目前的政治僵局。

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