民進黨稱李有財原為國民黨籍 楊智伃：民進黨成垃圾回收站？

記者周志豪／台北報導

高雄月世界遭傾倒淪垃圾山案，檢調昨查出犯罪首腦為民進黨籍岡山區碧紅里里長李有財，民進黨火速開除黨籍，民進黨高雄市黨部更稱李過去是國民黨員。國民黨前發言人楊智伃凌晨在臉書揶揄，所以民進黨成垃圾回收站？

楊智伃表示，高雄月世界近期被傾倒數百噸垃圾成「垃圾山」，檢調查出幕後主使就是李有財父子，而這條垃圾鏈背後，竟還牽出高雄市長陳其邁、民進黨立委賴瑞隆、許智傑等民進黨重量級人物支持記錄。

楊智伃舉例，李有財不只在公司自製文宣上，有著與陳其邁合影；賴瑞隆也曾出席涉嫌調度垃圾的指揮中心圓鑫茶行開幕、還送賀詞；許智傑的活動場合，李也曾站台。

楊智伃揶揄，如今李有財遭查出是月世界垃圾山主謀，民進黨高市黨部卻只強調，「他以前是國民黨的啦！被國民黨開除了後才加入我們，現在我們要再把他開除！」所以民進黨是收國民黨不要的垃圾，然後讓李在高雄亂丟垃圾？

