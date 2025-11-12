民進黨穩了？2026最狂「川伯」連線 黃揚明酸爆：綠地再現

聯電創辦人曹興誠今（12）天建議總統賴清德應徵召綠委沈伯洋參選台北市長，並稱讚沈各方面都輾壓台北市長蔣萬安。對此，媒體人黃揚明譏諷，綠委王義川選桃園、沈伯洋選台北，綠營的「川伯」連線，將讓綠地再現。

黃揚明譏諷，王義川選桃園、沈伯洋選台北，綠營的「川伯」連線，將讓綠地再現。（圖/民進黨提供）

2026大選戰聲起，民進黨的台北市長人選引發討論，雖有壯闊台灣聯盟的創辦人吳怡農確定參選，卻是雜音多。聯電創辦人曹興誠今（12）日建議總統賴清德，徵召沈伯洋參選台北市長，並認為各方面都能輾壓現任台北市長蔣萬安。

曹興誠建議賴清德，徵召沈伯洋參選台北市長，並認為各方面都能輾壓蔣萬安。 （圖取自蔣萬安臉書）

對此，黃揚明也隨即在臉書發文表示，「川伯」連線，綠地再現！王義川選桃園、沈伯洋選台北，綠營的「川伯」連線，絕對比藍營的「川伯」更有戲。

許多網友也在其po文下方留言表示「擬全球通緝的台北市長參選人！讓世界看見台北！唯一支持沈伯洋！」「台北市，唯一支持沈伯洋。桃園市，唯一支持王義川」、「選市長沒問題，但千萬不能把蔣萬安和沈伯洋做比較，那就像拿雞腿比什麼了！蔣市長有本事是正義的代表，就是支持蔣萬安」、「民進黨的絕對無敵組合；真讓藍白瑟瑟發抖」。

