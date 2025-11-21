民進黨立委挺日相高市 邱議瑩與許智傑同台相挺

政治中心／林彥君 鍾能銘 台北報導

日本因挺台頻遭中國鴨霸制裁，爭取高雄市長黨內提名的立委邱議瑩，今天召開記者會聲援，喊話"高市挺高市，台灣挺日本"，盼國籍航空推機票折價，有趣的是，原本邱議瑩臨時開記者會沒借到場地，她的初選對手許智傑大方分享時段，兩人一起現身，初選放一旁，挺日放中間。

民進黨立委：「高市挺高市台灣挺日本。」手拿牌子與布條，大聲喊口號，民進黨立委邱議瑩，率領同黨立委開記者會，邱議瑩喊話國籍航空推機票千元折價券，用行動力挺日本。立委（民）邱議瑩：「台灣有事就是日本有事，日本有事也就是台灣有事，我們一直都是和平的愛好者，兄弟姊妹的情誼，大家互相支援，互相幫忙互相關心。」

現場還準備日本的水果，印有台日國旗的巧克力，展現台日友好情誼，而這份互相照應的情誼，不只在台日之間，也出現在邱議瑩與許智傑的現場互動。立委（民）許智傑vs.立委（民）邱議瑩：「講交通觀光要作伙來嗎，你這樣沒誠意啦，又沒先講我這樣不好意思啦。」

原來邱議瑩上午借不到場地，緊急向許智傑求助，兩人的記者會前後僅隔30分鐘，許智傑大方讓出時段，開完會後還喊著要邱議瑩做伙來，雖然邱議瑩最後沒有參加，不過兩人沒有初選的劍拔奴張，反倒一片和氣。





立委（民）許智傑：「我們立法院就這麼大，所以能開記者會就這幾間，那這間其實是我們借的，是議瑩她說她要開，那找不到場地，所以就我們借她，所以大家都是兄弟姊妹，就一起幫忙。」一個走國際議題關切台日友誼，一個攻地方觀光 許智傑也接著召開南高屏澎大生活圈記者會，找同黨立委，跨縣市力挺，拉抬聲量，不過卻沒看到同樣要爭取黨內初選的林岱樺及賴瑞隆。

記者vs.立委（民）賴瑞隆：「今天早上包含邱議瑩委員，跟許智傑委員初選對手，都一起參加了高市挺高市的記者會，但好像就沒有您，我在前天的時候，第一時間也去超市，採買了做水產品，來支援高市首相支持日本。」高雄市長初選四搶一激戰，角力也從高雄延伸到立法院。

