民進黨立委提《兩岸條例》修正 陸委會：需取得最大的社會共識

民進黨立委林宜瑾提案修《兩岸人民關係條例》，將法律名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，並主張刪除原條文中「國家統一」字眼，獲得同黨立委簽名連署。對此，陸委會發言人梁文傑今（8）日表示，《兩岸條例》的這個條例，它是牽一髮而動全身，還是必須要取得最大的社會共識。

陸委會下午舉行例行記者會，媒體詢及，民進黨有多位立委前曾經連署，把《兩岸人民關係條例》的名稱修改為《兩國條例》，但國台辦昨天在例行記者會上，逐字唸他們的《反分裂國家法》第8條的全文，意思就是說，有一些可以動用非和平方式的觸發條件來做這個事情，兩岸關係已經又更惡化了，對於今年兩岸關係，陸委會評估最壞的可能的結果是什麼？那有沒有一些轉圜的這個契機？

梁文傑表示，事實上，我方對兩岸關係一向是一直是出於善意，然後希望兩邊的關係能夠和緩，譬如說，對於台北市長蔣萬安去上海雙層論壇的行程，陸委會從頭到尾一直抱持著樂見，然後採取協助的立場，但是沒想到，蔣萬安返台第2天，中共就宣布軍演，這樣的狀況讓我們對於對方的善意，真的不能期待。

梁文傑並表示，至於《兩岸條例》的修正，他認為，《兩岸條例》是根據中華民國憲法用來規定兩岸關係的一部很特殊的法律，其政治敏感性是非常高的，因此陸委會在推動《兩岸條例》修法的時候，也都是針對目前急需要修正，然後可以比較能夠獲得社會共識的部分來推動，所以《兩岸條例》的這個條例，它是牽一髮而動全身，還是必須要取得最大的社會共識。

