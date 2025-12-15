民進黨立院黨團支持政院不副署 鍾佳濱：若解散國會也奉陪到底

民進黨立院黨團於行政院記者會後，再次表態全力支持行政院的決定。（圖／民進黨立院黨團提供）

行政院長卓榮泰今天（15日）下午舉行記者會，正式宣布將針對《財劃法》二修版本採不副署不公布。民進黨立院黨團隨後舉行記者會，再次表態全力支持行政院的決定。黨團幹事長鍾佳濱指出，若在野認為政院施政不應被信任，大可依法提出不信任投票，若因此走向解散國會，民進黨尊重憲政程序也奉陪到底。

鍾佳濱表示，行政院長的副署權源自1946年制憲時所訂的中華民國憲法第37條，明定總統公布法律、發布命令，須經行政院院長副署。他說，副署權在憲政發展中，歷經1994年與1997年兩次重大修憲調整，尤其在人事命令部分，已明確排除行政院長對自身任免事項的副署權，這是憲政體制轉型後的結果，並非過去未曾發生行政院長不副署的情形。

鍾佳濱指出，在現行憲法與增修條文架構下，行政院長對「公布法律」仍保有是否副署的憲法權限，這正是行政院向立法院負責的制度設計，部分在野黨人士指稱行政院長行使不副署權是「破壞憲政」，甚至質疑即使通過不信任投票，行政院長仍可能「賴著不走」，這樣的說法，顯示對憲法規定的誤解。

鍾佳濱續指，依憲法增修條文第3條，只要有3分之1以上立委提議，即可對行政院長發動不信任投票，並須在5天內完成記名投票；若不信任案通過，行政院長必須在10天內辭職，總統也必須在同一期間內決定是否解散國會。若選擇解散國會，則必須在60天內完成改選，整體時程清楚明確，並不存在行政院長拒不下台的空間。

鍾佳濱認為，藍白兩黨過去2年來，已多次以覆議方式否定行政院對相關法律的立場，若在野黨認為行政院不值得信任，大可進一步提出不信任投票。至於後續是否導致解散國會、重新改選，民進黨尊重憲法所定程序，不論結果如何，都奉陪到底。

民進黨團副幹事長沈伯洋說，如果今天立法院修法，以後行政院只剩院長1個人，總統府只剩總統1個人，部會全部裁撤，那政院要不要副署？而且法案不經過任何討論，逕付二讀，3分鐘念過去，協商過水，直接表決通過，這不是真正代表民意，現在立法院正面臨法案沒有經過討論，「真正的民主是要有正當程序，讓所有不同意見可以討論，這才是真正的立法，法律才能表彰個國家」。

「法律通過不能逾越憲法界線。」沈伯洋說明，從立法院沒有正當程序，到法案逾越憲法界線，就是今天政院不副署的原因，也是民進黨團贊成行政院不副署的重要依據，這樣的憲政時刻，正是大家要守護人權、憲法，及前輩累積起來民主的重要時間點。



