民進黨立院黨團總召2/1改選 蔡其昌今宣布登記

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委蔡其昌今(1/29)證實，已經出面登記下屆民進黨立院黨團總召，他表示，這個決定，不是出於競逐，而是希望回應大家的信任與期待，希望能讓綠營更團結、更有共識。

民進黨立委蔡其昌，資料照，翻攝IG

民進黨立院黨團總召柯建銘的總召任期即將在2/1結束，外界關注，已擔任20多年總召的柯建銘是否續任，而柯建銘本人已登記參選下屆總召，傳出黨內勸進上屆立院副院長蔡其昌參選總召，對此，蔡其昌稍早在臉書發文表態。

廣告 廣告

蔡其昌指出，這段時間，陸續收到許多黨內前輩、基層同志與朋友的關心與鼓勵，希望我能在這個階段，多分擔一些責任，對每一份信任與期待，自己都放在心上，也心懷感謝。

蔡其昌說，自己並不是一個習慣談論位置或角色的人，對他來說，任何工作都更像是一段陪伴的過程，在不同的崗位上，都要把人民賦予的工作做好。也正因如此，面對大家的勸進，自己其實思考了很久的時間。

蔡其昌表示，民進黨走到今天，靠的是一代代前輩的努力與付出，前輩的經驗與堅持，都是大家重要的資產；而年輕世代的投入與承擔，則是政黨繼續前進的力量。在不同階段，有不同的人在不同的位置承擔，這是自然，也值得珍惜的。

蔡其昌指出，在大家的勸進與鼓勵之下，自己選擇站出來登記，這個決定，不是出於競逐，而是希望回應大家的信任與期待，希望能讓綠營更團結、更有共識。無論結果如何，都會尊重黨的民主機制，與大家並肩同行。

蔡其昌說，對他來說，最重要的不是個人的角色，而是大家能不能一起，把國家照顧好，把該做的事做好。

蔡其昌最後表示，自己想藉機表達，當前朝野確實緊繃，社會也承受極大的對立，但他始終相信，立場可以不同，對國家的責任不該有距離。如果有機會承擔，也期盼朝野的討論回到制度、回到理性與溝通，回到人民真正關心的事務上。

更多FTNN新聞網報導

賴清德多次勸「萬年總召」知所進退？王世堅談黨團幹部改選：柯建銘應該交棒

萬年總召何時告老還鄉？柯建銘被問幹部改選 連答兩次「我會去登記」

正式表態與老柯搶總召！蔡其昌PO照曝心聲：勸進下我選擇站出來登記

